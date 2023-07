Paróquia de Apucarana lamenta morte de fiel após luta contra o câncer

Siga o TNOnline no Google News

A Paróquia Cristo Sacerdote, de Apucarana, no Norte do Paraná, usou suas redes sociais para lamentar o falecimento da fiel Rosilaine Toso, aos 33 anos de idade. A mulher morreu nesta segunda-feira (17), após uma luta contra o câncer.

Rosilaine pertencia à comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Núcleo Habitacional Michel Soni. Ela está sendo velada na Capela Mortuária Central, e o sepultamento está previsto para às 13 horas desta terça-feira (18), no Cemitério Cristo Rei.

"A Paróquia Cristo Sacerdote recebe com pesar a notícia do falecimento de nossa querida irmã Rosilaine Toso. Que a certeza da ressurreição nos conforte nessa hora e seja o conforto para a sua família", escreveu a igreja na publicação. Veja abaixo.

Nas redes sociais, diversos fiéis e amigos lamentam o falecimento precoce. Rosilaine trabalhava como auxiliar de produção e deixa marido, dois filhos e diversos colegas.

