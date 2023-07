Paróquia de Apucarana celebra o mês de julho com fogueira de 10 metros

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O mês de julho está chegando ao fim, mas os festejos tradicionais da época ainda continuam. A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, localizada no Núcleo Habitacional Papa João Paulo em Apucarana, inovou na sua festa e contou com uma fogueira de 10 metros de altura.

continua após publicidade

A enorme fogueira foi erguida no último sábado (22/7) seguindo todos os protocolos de normas de segurança necessários. Um caminhão-pipa estava no local para garantir a segurança dos foliões.

- LEIA MAIS: Apucaranense pede ajuda para disputar Mundial de Kung Fu no Peru

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

A festa foi realizada no salão paroquial da Paróquia, logo após a celebração da Santa Missa. Na oportunidade, aconteceu a imposição de centenas de escapulários de Nossa Senhora do Carmo nos fiéis, pelos padres Laércio e Marcos Bertanha.

De acordo com a organização, todos aproveitaram o momento em "um clima agradável e com muita comida típica". Veja mais fotos no carrossel acima.

Siga o TNOnline no Google News