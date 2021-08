Da Redação

Nesta sexta-feira (13) é celebrado o dia de Santa Dulce, a primeira santa brasileira que foi canonizada em 2019. A Paróquia Cristo Sacerdote de Apucarana, localizada na Avenida Santos Dumont, na Vila Shangri-La, realizará uma celebração em homenagem.

A celebração acontece às 15h, será aberta aos fiéis, e todos os protocolos de segurança para evitar a propagação do novo coronavírus serão realizados. “Além da missa em homenagem a Santa Dulce amanhã, todo mês temos a novena, sempre realizada na última sexta feira do mês com a benção das rosas, onde vamos multiplicar o jardim de santa Dulce”, explica o padre

Na paroquia você encontra o Cantinho do Devoto, em homenagem a Santa Dulce, o espaço fica na lateral da igreja, para receber os fiéis que querem agradecer ou pedir a intercessão da Santa dos Pobres.

No espaço existe também um local para amarrar as fitinhas devocionais. Na Paróquia Cristo Sacerdote você tem uma relíquia exposta de Santa Dulce, trazida da Bahia pelo padre Alexandro Freitas.

“Aqui na nossa igreja temos um pedacinho de um tecido que foi tocado no véu de Santa Dulce. Você é convidado a vir aqui rezar diante da relíquia”, disse o padre, finaliza. Veja

Paróquia Cristo Sacerdote celebra dia de Santa Dulce; veja - Vídeo por: tnonline

