Paróquia Cristo Rei abre inscrições para intensivo gratuito

A Paróquia Cristo Rei, localizada no Jardim Diamantina em Apucarana, está com inscrições abertas para as aulas do primeiro Intensivo de Redação para o Enem, destinado a estudantes de escola pública que vão fazer a prova este ano.



A iniciativa é da professora Andréia Mariano, formada em Letras - Português pela Unespar Apucarana e especialista em produção textual, que realiza este trabalho de forma voluntária.

"A ideia é ajudar aqueles estudantes que querem entrar na universidade. Eu me formei em escola e universidade públicas e sei o quanto esse tipo de iniciativa pode contribuir na formação e no futuro de uma pessoa", afirma.

As aulas acontecerão aos sábados, no salão da Paróquia Cristo Rei, nas seguintes datas: 30/10, 06/11 e 13/11, das 14 às 16h.

Conforme o padre Rui Fernando dos Santos, pároco da Cristo Rei, o objetivo é contribuir com os jovens que buscam um futuro melhor através dos estudos.

"Esse trabalho social vem para contribuir com a formação daquelas pessoas que estão estudando e buscando um futuro próspero através da universidade. Afinal, como afirmou nosso Papa Francisco, pensar na educação é pensar nas gerações futuras e no futuro da humanidade", afirma.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (43) 3048-0600, pelo WhatsApp (43) 99823-3402 ou presencialmente na secretaria da Paróquia Cristo Rei, na Rua Panamá 114, no Jardim Diamantina, em Apucarana.