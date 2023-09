Paróquia Cristo Profeta ganha imagem de Nossa Senhora de Lourdes

A Paróquia Cristo Profeta, de Apucarana, conta agora com uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes na fachada. Com 1,5 meio de altura e cerca de 50 kg, a santa foi instalada voltada para a Avenida Irati, na saída para Maringá.

A imagem foi abençoada no dia 6 de agosto pelo bispo diocesano, Dom Carlos José de Oliveira. Encomendada junto à Pietá, em Londrina, a imagem presta homenagem à Padroeira de Apucarana.

O padre Rafael Rabelo afirma que a escolha de Nossa Senhora de Lourdes ocorreu para fortalecer a devoção mariana na paróquia. “Nós temos o grupo mariano e também o terço dos homens na Cristo Profeta. Além disso, o objetivo é promover a devoção de Nossa Senhora de Lourdes, que é um pedido do bispo Dom Carlos para todas as paróquias”, diz o pároco.

Ele assinala que a igreja já conta com uma imagem de Cristo Profeta no seu interior, em referência ao nome da paróquia, e agora decidiu pela instalação da imagem da padroeira do município. A imagem foi adquirida com recursos dos fiéis, como gesto concreto na Quaresma de 2023.

HISTÓRICO

A Paróquia Cristo Profeta foi criada em 1º de julho de 1967 pelo então bispo de Apucarana, Dom Romeu Alberti. Juntamente com as paróquias “Cristo Rei” e “Cristo Sacerdote”, a comunidade faz referência às três dimensões do sacramento do batismo: sacerdotal, profética e régia.

A dimensão do profeta trata da defesa pública da vontade de Deus feita por Jesus, o grande profeta do Evangelho. A dimensão sacerdotal, por sua vez, está relacionada ao sacrifício de Jesus, que doou sua vida para a salvação da humanidade. Já a dimensão do rei está relacionada ao governo de todas as coisas. Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, que veio ao mundo para servir e não para ser servido.

O batismo transmite essas três “funções” de Cristo. Ao ser batizado, o cristão deve servir ao próximo (dimensão régia), atuar como missionário para anunciar a palavra de Deus (dimensão profética) e oferecer seus sacrifícios diários (dimensão sacerdotal).

A criação dessas três paróquias foi inspirada no Concílio Vaticano II, realizado entre 1962 e 1965. Na oportunidade, foram aprovadas mudanças na Igreja Católica, tornando a instituição mais próxima dos fiéis e também mais preocupada com aspectos sociais da população.

Para sinalizar esses novos rumos, Dom Romeu instalou as três paróquias nos extremos da cidade: Cristo Sacerdote (saída para Curitiba), Cristo Rei (saída para Londrina) e Cristo Profeta (saída para Maringá). O objetivo era acolher os visitantes e, ao mesmo tempo, aproximar a igreja da população, também por conta do crescimento demográfico de Apucarana.

A Paróquia Cristo Profeta foi instalada oficialmente em 6 de agosto de 1967, data da Festa da Transfiguração do Senhor. O padre Egídio de Vidi foi seu primeiro vigário paroquial. O religioso, que morreu em 1º de junho de 2020, permaneceu na comunidade por 36 anos.

A primeira capela foi construída em madeira e inaugurada na missa de instalação. Já o templo em alvenaria foi construído em 1977.

