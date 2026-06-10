Paróquia cria pizza em formato de capivara para festa junina em Apucarana

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Apucarana (PR), aposta na venda de pizzas com o formato de capivara para atrair o público no "1º Arraiá da Igrejinha", que será realizado entre os dias 26 e 28 de junho.

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A novidade gastronômica é uma continuação de ideias semelhantes já testadas pela comunidade no passado, como o pastel em formato de capivara. Para o evento deste ano, o cardápio da pizza temática abrange tanto os sabores salgados quanto os doces, como calabresa, napolitana, margherita, Romeu e Julieta e M&M.

Além da pizza em formato de capivara, o evento manterá as barracas com as tradicionais comidas de festas juninas.

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida é a do padre Laércio José Lara, que ficou famoso ao subir na cruz da Igreja de Santo Expedito, a 26 metros de altura, e também em anunciar em um avião a Festa de Santo Expedito em anos anteriores.

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Serviço

Evento: 1º Arraiá da Igrejinha

1º Arraiá da Igrejinha Data: 26, 27 e 28 de junho

26, 27 e 28 de junho Local: Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Paróquia Nossa Senhora Aparecida Endereço: Rua Doutor Osvaldo Cruz, 2322, Jardim Presidente Kennedy – Apucarana











