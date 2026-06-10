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Paróquia cria pizza em formato de capivara para festa junina em Apucarana

'Arraiá da Igrejinha' será realizado entre os dias 26 e 28 de junho

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.06.2026, 15:09:34 Editado em 10.06.2026, 15:09:29
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Paróquia cria pizza em formato de capivara para festa junina em Apucarana
Autor Pizza em formato de capivara anunciada por paróquia - Foto: Reprodução

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Apucarana (PR), aposta na venda de pizzas com o formato de capivara para atrair o público no "1º Arraiá da Igrejinha", que será realizado entre os dias 26 e 28 de junho.

-LEIA MAIS: Mais de 15 festas juninas e julinas já estão confirmadas em Apucarana e região; confira o calendário

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A novidade gastronômica é uma continuação de ideias semelhantes já testadas pela comunidade no passado, como o pastel em formato de capivara. Para o evento deste ano, o cardápio da pizza temática abrange tanto os sabores salgados quanto os doces, como calabresa, napolitana, margherita, Romeu e Julieta e M&M.

Além da pizza em formato de capivara, o evento manterá as barracas com as tradicionais comidas de festas juninas.

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida é a do padre Laércio José Lara, que ficou famoso ao subir na cruz da Igreja de Santo Expedito, a 26 metros de altura, e também em anunciar em um avião a Festa de Santo Expedito em anos anteriores.

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Serviço

  • Evento: 1º Arraiá da Igrejinha
  • Data: 26, 27 e 28 de junho
  • Local: Paróquia Nossa Senhora Aparecida
  • Endereço: Rua Doutor Osvaldo Cruz, 2322, Jardim Presidente Kennedy – Apucarana


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