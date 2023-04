Paróquia apucaranense de rito ucraniano prepara festa da padroeira

Da Redação

Detalhes da programação foram pauta de uma reunião realizada nesta segunda

A Paróquia Divino Espírito Santo, de rito ucraniano católico, deu início aos preparativos da Festa da Padroeira Nossa Senhora de Fátima. O evento tradicional, que integra o calendário do Roteiro Turístico da Fé, coordenado pela Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), acontece no domingo do Dia das Mães (14 de maio), na Igreja Nossa Senhora de Fátima, localizada na Comunidade Ucraniana do KM 10, na estrada velha para Rio Bom.

Detalhes da programação festiva e religiosa, bem como da estrutura necessária para atender aos fiéis, foram pauta de uma reunião realizada nesta segunda-feira (03/04), no gabinete municipal, entre o prefeito Júnior da Femac, o pároco José Hadada e o secretário Municipal da Gestão Pública, Nikolai Cernescu Júnior. “Apucarana tem vários pilares e um de seus principais é formado pela etnia ucraniana, que foi uma das primeiras a pisar em solo apucaranense, ainda na década de 30. A festa da padroeira é uma celebração de fé em Nossa Senhora de Fátima. Uma festa tradicional, que muito nos orgulha e que reúne famílias de todas as regiões da cidade”, assinalou o prefeito Júnior da Femac, pontuando que o município vai disponibilizar apoio por meio de tendas e banheiros químicos “para oferecer maior comodidade aos participantes”.

Ao agradecer o apoio por parte do prefeito Júnior da Femac, o padre José Hadada assinalou que, por ser Dia das Mães, a expectativa é de que os festejos da padroeira tenham recorde de participantes neste ano. Ele também assinala que além da programação religiosa, a festa da padroeira conta com tradicional almoço por adesão.

