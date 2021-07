Parlatório é inaugurado no minipresídio de Apucarana

Da Redação

Nesta sexta-feira (9), um novo espaço foi inaugurado no Minipresídio de Apucarana, para melhorar o atendimento prestado pelos advogados aos detentos da unidade prisional.

O parlatório, que não existia no minepresídio, é uma área destinada a conversas entre os presos e seus defensores, sem ter contato físico entre eles.

Através de cabines, separadas por vidros, as conversas serão feitas somente por interfones. A novidade foi concebida através de uma parceria entre o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (DEPEN), Polícia Civil (PC) e a e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) subseção de Apucarana.

Cássio Lisandro Telles presidente da OAB Paraná destacou a importância do espaço “Esse espaço é muito importante e digno, onde se pode comodamente e de maneira sigilosa ter uma conversa cliente e advogado”, ressalta Cássio.

A Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Apucarana (OAB Apucarana) também inaugurou nesta sexta-feira, escritório junto à sede do novo Fórum da Justiça do Trabalho de Apucarana.

O espaço recebe o nome do advogado apucaranense Metódio Mazur, falecido em dezembro de 2016 aos 73 anos, pai do juiz Maurício Mazur, titular da 2ª Vara do Trabalho de Apucarana. Com uma trajetória de 35 anos na advocacia, Dr. Metódio era uma referência ética entre os colegas de profissão.

O ato de inauguração contou com a participação do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região/Paraná (TRT9/PR), desembargador Sérgio Murilo Rodrigues Lemos, do presidente da OAB Paraná, Cássio Lisandro Telles, da diretora do Fórum Trabalhista, Juíza Érica Yumi Okimura, do diretor do Fórum da Comarca de Apucarana, juiz Oswaldo Soares Neto, da presidente da Subseção da OAB Apucarana, advogada Albina Maria dos Anjos, do vice-prefeito de Apucarana Paulo Sérgio Vital, que no ato representou o prefeito Júnior da Femac, além de advogados jurisdicionados à subseção de Apucarana.

Veja as entrevistas com o presidente da OAB Paraná Cássio Telles e o presidente em exercício da OAB subseção de Apucarana, Márcio Marques Rei: