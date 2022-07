Parlamento Jovem volta às atividades na Câmara de Apucarana

Da Redação

A Câmara de Vereadores de Apucarana retoma no dia 28 deste mês as atividades do Parlamento Jovem, com a participação de estudantes da rede estadual de ensino. Eles terão a oportunidade de conhecer todo o funcionamento do Legislativo, realizar sessões e apresentar projetos, requerimentos e indicações, além de discutir problemas do município.

Participam do projeto três escolas cívico-militares escolhidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seed): a Prefeito Carlos Massaretto, Padre José Canale e Tadashi Enomoto.

Durante o mês de junho, os estudantes estiveram envolvidos na eleição do Parlamento, quando foram eleitos onze vereadores, sendo seis mulheres.

“Acompanhamos, desde o início, todo o processo eleitoral. Assinamos o Termo de Adesão ao Programa Parlamento Jovem no mês de maio. De lá para cá o trabalho não parou. Foram reuniões, treinamento de mesários, conversas com diretores, com os servidores dos Fóruns e o trabalho direto com os alunos e candidatos envolvidos no processo”, relata o presidente da Câmara, Franciley Preto Godói Poim (PSD).

Ele manifesta a ajuda e a parceria da ex-vereadora e autora do projeto que criou o Parlamento Jovem em Apucarana, Márcia Sousa, hoje chefe do chefe do Escritório Regional da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF), que deu todas as orientações necessárias para retomada do projeto.

De acordo com Poim, o Parlamento Jovem é um projeto de grande importância e que deve ser realizado todos os anos. “Em 2021 não foi possível a realização em função da pandemia, mas a partir de 2022 retomamos o projeto na nossa Casa de Leis. Estamos levando aos nossos estudantes a oportunidade de conhecerem e compreenderem como funciona um processo eleitoral democrático na prática. Vão saber como funciona o Legislativo no dia a dia e a sua importância na nossa sociedade”, disse.

Poim explica que o Parlamento Jovem promove a integração entre a Câmara e a comunidade escolar do município. “Vamos proporcionar aos nossos estudantes o conhecimento do papel dos vereadores e do Legislativo”.

INTEGRANTES

Para o Parlamento Jovem foram eleitos 11 vereadores jovens/mirins sendo 4 pela Escola Prefeito Carlos Massareto: Kimberly Raiane dos S. Couto, Júlio Lourenço dos S. Novaes, Ana Luiza Ferreira Alves e Henrique de Araújo Alves; 4 pela Escola Padre José Canale: Neyton Samuel de Melo Santos, Pedro Lucas Campagnucci Silva, Diny Kelly Cassiano Oliveira e Luís Felipe Fortunato da Silva; e 3 pela Tadashi Enomoto: Eloá Isabelle de Oliveira, Marcela Verônica dos Santos e Juliana Vitória Spazzini Gomes.

Presidente do TRE-PR vai fazer a diplomação dos vereadores eleitos

A diplomação dos vereadores eleitos será realizada no dia 28 de julho, às 10 horas, em cerimônia virtual realizada pelo presidente do TRE-PR, Desembargador Wellington Coimbra de Moura. Já a posse dos vereadores será em agosto, na Câmara Municipal de Apucarana, feita pelo presidente Franciley Preto Godói Poim, em data a ser marcada.

Antes, os vereadores mirins farão uma visita às dependências do Legislativo, onde será apresentado o funcionamento do Legislativo, como é uma sessão plenária, qual a função do vereador e o que é e como tramitam um projeto de lei, requerimento e indicação. “Destaco ainda que a diplomação e posse são momentos para se guardar na memória. Mas depois vem o trabalho que é uma grande responsabilidade. Os eleitos representam as escolas, os alunos, os jovens e o futuro da nossa cidade”, finaliza o presidente.

