Parlamento Jovem: vereadores de Apucarana são diplomados pelo TRE PR

As crianças e adolescentes diplomados na cerimônia foram escolhidos como vereadoras ou vereadores mirins

Onze vereadores de Apucarana que fazem parte do Parlamento Jovem 2022 foram diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná, na última quinta-feira (28). A solenidade, que aconteceu de forma virtual pelo Canal do TRE-PR, reuniu mais de 900 estudantes do Paraná, além de contar com a participação de diplomandos e colégios contou com o acompanhamento de alguns familiares e amigos.

Além do Parlamento Jovem, foram diplomados alunos do projeto Eleitor do Futuro. Ambos de iniciativa da Escola Judiciária Eleitoral do Paraná (EJE-PR), em parceria com a Secretaria de Educação, Câmaras Municipais e Cartórios Eleitorais das respectivas cidades participantes.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, destacou que a participação dos estudantes nesses projetos da EJE-PR é um processo de educação cívica. “Tenho certeza que vocês sairão daqui mais seguros e confiantes de seus papéis e levarão adiante a informação correta sobre o funcionamento do processo eleitoral e da urna eletrônica”, declarou.

“Os projetos Eleitor do Futuro e Parlamento Jovem fazem parte do eixo de cidadania da EJE-PR. São atividades que fomentam a participação cidadã e que conectam a Justiça Eleitoral com a população, principalmente, estudantil”, disse o juiz membro da Corte e diretor-executivo da EJE-PR, doutor Roberto Ribas Tavarnaro.

PARLAMENTO JOVEM APUCARANENSE

De Apucarana foram diplomados quatro alunos da Escola Prefeito Carlos Massareto: Kimberly Raiane dos Couto, Júlio Lourenço dos Novaes, Ana Luiza Ferreira Alves e Henrique de Araújo Alves; quatro da Escola Padre José Canale: Neyton Samuel de Melo Santos, Pedro Lucas Campagnucci Silva, Diny Kelly Cassiano Oliveira e Luís Felipe Fortunato da Silva e três da Escola Tadashi Enomoto: Eloá Isabelle de Oliveira, Marcela Verônica dos Santos e Juliana Vitória Spazzini Gomes.

“Parabenizamos os nossos vereadores eleitos e diplomados. A partir de agora vamos fazer um trabalho na nossa Casa de Leis e para isso já convidamos a autora da Lei que instituiu o Parlamento Jovem em Apucarana, a ex-vereadora Márcia Sousa, para que, ao lado dos nossos atuais vereadores, acompanhe os trabalhos. Tenho certeza que será uma troca de experiência muito válida”, disse o presidente Franciley Preto Godoi, Poim.

Ele reforçou a satisfação, em nome de todos os parlamentares, que é ter mais uma vez o Parlamento Jovem na Câmara de Apucarana. “Nós vereadores vamos apresentar a Câmara, o nosso trabalho do dia a dia e acima de tudo, vamos olhar com muito carinho para todos os projetos que serão apresentados pelos nossos vereadores mirins. Tenho certeza que existem contribuições valiosas para a nossa cidade e para os apucaranenses”, afirmou Poim.

As crianças e adolescentes diplomados na cerimônia foram escolhidos como vereadoras ou vereadores mirins. Ao todo, 146 escolas participaram dos projetos, com estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. Entre eleitos e suplentes, todos receberam seus diplomas em seus respectivos municípios.

PRESENÇAS

Participaram da solenidade o desembargador Coimbra de Moura; o doutor Roberto Tavarnaro; o diretor-geral do TRE-PR, doutor Valcir Mombach; o secretário da Presidência, doutor Josmar Ambrus; e a coordenadora-executiva da EJE-PR, Mary Natsue Ogawa; além de servidoras e servidores.

Representando a Secretaria de Educação do Paraná, o professor técnico-pedagógico Francisco Gasparin Neto, também acompanhou o evento por videoconferência. Assim como representantes das Câmaras Municipais, diretoras, diretores, professoras e professores de todo o estado. De Apucarana, alunos e direção das três instituições participantes do projeto: Prefeito Carlos Massaretto, Padre José Canale e Tadashi Enomoto, com apoio do Núcleo Regional de Educação e Fórum Eleitoral

PARLAMENTO JOVEM

É uma iniciativa com o propósito de levar às escolas informações e experiências sobre como ocorre o processo eleitoral de escolha de representantes a cargos eletivos. Oportuniza também aos estudantes conhecerem melhor a divisão dos Poderes do Estado, em especial o Legislativo, além de debater problemas da comunidade para que sejam propostas soluções.

Ao propor a vivência do processo eleitoral, a iniciativa prevê que alunas e alunos cumpram etapas importantes, como alistamento, filiação e convenção partidária, campanha, votação e diplomação. Em seguida, os eleitos passam por capacitação nas Câmaras Municipais e tornam-se aptos a propor um projeto de lei que afete diretamente a comunidade.

Com informações do TRE- PR.

