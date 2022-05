Parlamento Jovem: Poim assina Termo de Adesão da Câmara

Da Redação

Na presença do Chefe do Núcleo Regional de Educação, Vladimir Barbosa da Silva, dos diretores dos Colégios Estadual Cívico Militar Prefeito Carlos Massareto, Márcia Cristina Calixto Fiorucci, do Tadashi Enomoto, Daniele Cristina Hegeto de Freitas Violin e Padre José Canale, Roberto Carlos de Oliveira, o Canela, o presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Franciley Preto, Poim, assinou na manhã desta segunda-feira (02.05), o Termo de Adesão ao projeto Parlamento Jovem edição 2022.

O projeto em Apucarana, é uma iniciativa da ex-vereadora e atual Chefe do Escritório Regional da SEJUF, Márcia Regina da Silva de Sousa, autora da Resolução nº 01/2017, que dispõe sobre a criação do Parlamento Municipal Jovem, que tem como objetivo possibilitar aos alunos de escolas públicas e particulares a vivência do processo democrático mediante participação em uma jornada parlamentar na Câmara de Vereadores, com diplomação e exercício de mandato.

O Parlamento Jovem, é composto por um Parlamento Juvenil, constituído pelos 7º anos do ensino fundamental aos 2º anos do ensino médio, todos do Município de Apucarana, devidamente matriculados, em idade própria na rede Privada ou Pública e ensino técnico integrado ao médio, escolhidos em processo eleitoral, realizado sob a responsabilidade das entidades estudantis atuantes no Município, de acordo com o interesse da instituição de ensino, não sendo permitida a reeleição.

Poim destaca que no Termo de Adesão que assinou, o Legislativo Apucaranense compromete-se a assumir as competências e atribuições previstas no projeto.

“Indicamos o Procurador Jurídico Dr. Fábio Yuji Yoshida Hayashida como coordenador do projeto, frente a nossa Casa de Leis. Esse projeto está sendo retomado em um momento muito importante. Estamos com uma eleição pela frente que é a de presidente, governador, deputados federal e estadual e senador e será uma grande oportunidade para que esses jovens possam vivenciar esse momento”, disse Poim.

Ele lembrou que hoje nos Colégios escolhidos para o Parlamento Jovem, o projeto já tem início e isso reforça o compromisso dos alunos com a Democracia. “Na quarta-feira encerra o prazo para emissão ou regularização dos Títulos de Eleitor. Muitos vão se comprometer e participar ainda mais do processo”, pontuou o presidente. “O Parlamento Jovem é a esperança do jovem ingressar e se interessar mais pela política, de construirmos uma sociedade justa e igualitária. O jovem terá a oportunidade de interagir com a Câmara, de conhecer o papel do vereador, acompanhar o nosso dia a dia, de realizar o seu trabalho, de elaborar projetos, de viver passar alguns dias dentro do legislativo. Também estamos com alguns projetos sendo desenvolvidos para esses alunos, fora da nossa Casa de Leis. Rendo aqui meu reconhecimento ao trabalho que a Márcia fez ao criar o Parlamento Jovem na nossa cidade, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE e as Escolas pela iniciativa e por participarem deste projeto tão importante”, afirmou Poim.

CRONOGRAMA SERÁ SEGUIDO PELOS COLÉGIOS

Indicado pelo Chefe do Núcleo Regional de Educação, Vladimir Barbosa, o Técnico Pedagógico, Robson Desidera, irá coordenar os trabalhos nos Colégios Cívico Militar. “Vamos seguir o cronograma que foi repassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. A partir da assinatura do Termo de Adesão que tivemos na manhã de hoje na Câmara Municipal, começamos o treinamento dos professores junto ao Fórum Eleitoral de Apucarana. Teremos todo um processo eleitoral dentro do projeto e das escolas. Os alunos vão se candidatar, colocar seu nome à disposição, fazer campanha, realizar debates, viver um pleito”, adiantou.

Para a eleição, serão cinco partidos e dentro desses partidos eles serão orientados como fazer uma campanha eleitoral. O TRE enviará os títulos eleitorais, exclusivo para essa eleição. A votação será em urnas eletrônicas, como acontece em uma eleição normal. Serão realizados treinamentos de mesários, entre outras atividades.

O cronograma, segundo a Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, vai até o final do ano. Em junho teremos a diplomação, em seguida a posse. Também será feita a eleição da Mesa Executiva. Após, a Câmara irá preparar a primeira Sessão.

O Parlamento Jovem será composto em número igual à quantidade de vereadores que compõem a Câmara Municipal. Para este projeto serão eleitos cinco vereadores (alunos) do Colégio Padre José Canale, três vereadores (alunos) do Colégio Massareto e 03 vereadores (alunos) do Tadashi Enomoto.

PRESENÇAS

Participaram do ato Robson Antônio Desidera, Técnico Pedagógico do NRE que irá coordenar o Projeto Parlamento Jovem pelas instituições de ensino, o Sub Tenente João Martins de Souza, diretor Cívico Militar e Fabiano Brito da Silva monitor do Massareto, Jorge Luís Schmukel, diretor Cívico Militar do Padre José Canale, além do diretor da Câmara Municipal de Apucarana, Dr. Cecílio Luz Jr.