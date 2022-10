Parlamento Jovem faz sessão na Câmara de Apucarana

Da Redação

Os 11 vereadores que compõem o Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Apucarana foram empossados e realizaram nesta quarta-feira a 1ª Sessão Ordinária desta Legislatura. Na mesma sessão foi eleita a Mesa Diretora para o exercício de 2022.

A sessão foi acompanhada pelo presidente da Casa de Leis, Franciley Preto Godoi Poim (PSD), pelos vereadores Tiago Cordeiro de Lima (MDB), Rodrigo Recife (União Brasil), Marcos da Vila Reis (PSD), Moisés Tavares (Cidadania) e professora Jossuela Pirelli (PROS).

A sessão foi presidida pela aluna vereadora Ana Luiza Ferreira Alves, do Colégio Cívico Militar Prefeito Carlos Massareto. Inicialmente ela empossou os vereadores eleitos Kimberly Raiane dos S. Couto, Júlio Lourenço dos S. Novaes, Ana Luiza Ferreira Alves e Henrique de Araújo Alves , do Colégio Cívico Militar Prefeito Carlos Massareto; Eloá Isabelle de Oliveira, Marcela Verônica dos Santos e Juliana Vitória Spazzini Gomes, do Colégio Cívico Militar Tadashi Enomoto; e os alunos Neyton Samuel de Melo Santos, Pedro Lucas Campagnucci Silva, Diny Kelly Cassiano Oliveira e Letícia Geovana Padilhas, do Colégio Cívico Militar Padre José Canalle.

O presidente da Câmara, vereador Poim, destacou que era uma grande honra participar deste processo e poder acompanhar o trabalho dos parlamentares jovens e agradeceu à ex-vereadora Márcia Sousa, responsável pela sua implantação na legislatura anterior. Hoje colhemos os bons frutos com os alunos participando novamente de mais uma edição”, disse Poim. Ele lembrou que a intenção do projeto é colocar os estudantes em contato com o Legislativo e viver a política.

A vereadora Jossuela destacou que o Parlamento Jovem tem um propósito que é despertar nos jovens a vontade de participar da vida política e comunitária.

Após uma votação acirrada, a Mesa Diretora ficou assim constituída: presidente, Diny Kelly Cassiano Oliveira, do Colégio Cívico Militar Padre José Canalle; vice, Eloá Isabelle de Oliveira, do Colégio Cívico Militar Tadashi Enomoto; 1ª secretária, Juliana Vitória Spazzini Gomes, do Colégio Cívico Militar Tadashi Enomoto; e 2º secretário, Neyton Samuel de Melo Santos, aluno do Colégio Militar Padre José Canalle

