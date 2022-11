Parlamento Jovem de Apucarana visita instituições na Capital

Da Redação

Acompanhados do presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Franciley Preto Godói Poim (PSD), e do procurador jurídico Anivaldo Rodrigues da Silva Filho, coordenador do Projeto no Legislativo, os vereadores e vereadoras que participam do Parlamento Jovem 2022 em Apucarana estiveram na última terça-feira em Curitiba.

Eles conheceram as instalações e o funcionamento do Palácio Iguaçu, sede do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa do Paraná e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). O parlamento eleito é composto por alunos de colégios cívico-militares.

“O que poucos sabem é que o Palácio Iguaçu não é apenas a sede do Governo. Além de ser o local de trabalho do governador Ratinho Junior, de abrigar a Casa Civil, comandada pelo secretário Ortega e a Casa Civil, além de centena de servidores que cuidam do nosso Estado, o prédio traz muitas histórias e abriga um rico acervo cultural. Nossos vereadores e vereadoras conheceram um pouco da história desse lindo prédio que retrata a história do Paraná”, disse Poim.

Na Assembleia Legislativa, onde foram recebidos pelo deputado Guto Silva (PSD), os integrantes do Parlamento Jovem de Apucarana visitaram o plenário, onde acontece a votação de projetos, e tiveram a oportunidade de saber como funciona aquela Casa de Leis. No TRE-PR, eles conheceram as instalações da Casa e o funcionamento das urnas eletrônicas.

Em nome de todos os vereadores e vereadoras, a presidente do Parlamento Jovem, Diny Kelly, destacou a importância dessa visita. “Foi uma viagem incrível e enriquecedora para todos nós. Aprendemos muitas coisas e conseguimos esclarecer nossas dúvidas. Nos sentimos acolhidos. Os locais são bonitos, a história do nosso Estado é muito rica e cada prédio que visitamos tem a sua particularidade. Foi uma honra para todos os alunos participar desse momento e estamos torcendo para que outros alunos que irão ocupar nossos lugares tenham essa mesma chance e oportunidade”, finalizou.

