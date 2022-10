Parlamento Jovem de Apucarana realiza primeira sessão ordinária; veja

Da Redação

O Parlamento Jovem de Apucarana, com 11 vereadores eleitos realizou nesta sexta-feira (21), a primeira sessão deliberativa, em que pode apreciar e votar dois projetos de lei propostos pela legislatura. Os vereadores, que são estudantes de três colégios cívico-militares da cidade, foram empossados no início de outubro, na 1ª sessão ordinária, ocasião em que foram eleitos os membros da mesa diretora para o exercício. As sessões do Parlamento Jovem da Câmara de Vereadores de Apucarana são realizadas no plenário do legislativo local. Assista o vídeo abaixo.

Na sessão plenária desta sexta-feira, foram discutidos e aprovados dois projetos, o 01/2022, que institui o Programa Horta Comunitária no município, e o 02/2022, que institui o Casa da Força Jovem no município. Os dois projetos aprovados são de autoria de quatro vereadores: Kimberly Raiane Couto, Ana Luiza Ferreira Alves, Júlio Lourenço Novaes e Henrique de Araújo Alves.

A primeira sessão deliberativa foi acompanhada por vereadores e autoridades locais, inclusive o vice-prefeito, Paulo Vital e o presidente da Câmara, Franciley Preto Godoi Poim (PSD). Também esteve com os vereadores do Parlamento Jovem a ex-vereadora Márcia Regina da Silva de Sousa. Ela é a autora do projeto de Resolução nº 01/2017, que viabilizou a criação do Parlamento Jovem.

Márcia conversou com os jovens vereadores e explicou que, embora não seja mais vereadora, vinha acompanhando muito de perto a estruturação do Parlamento Jovem. A ideia, explica a ex-vereadora, surgiu de uma discussão do Conselho Municipal da Juventude, em 2017. “O Conselho tinha uma visão de tornar o processo político, de modo prático, para que os jovens pudessem viver a experiência política”, explicou. A partir da ideia, Márcia Sousa lembra que buscou orientação junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná sobre como organizar o Parlamento Jovem, surgindo então a proposta do Projeto de Resolução que instituiu, em 2018, o Parlamento Jovem. “Estou muito feliz. Principalmente por já contarmos com sete mulheres eleitas”, comenta a ex-vereadora, apostando numa futura ampliação da participação de mulheres nas atividades políticas.

Uma das vereadoras eleitas, Juliana Vitoria Spazzin Gomesm (16 anos), aluna do Colégio Cívico Militar Tadashi Enomoto não escondeu o nervosismo ao dar a primeira entrevista como membro do Parlamento Jovem de Apucarana. Mas garante que, apesar da dificuldade inicial de conhecer como funcionam as regras do processo legislativo de criação, discussão e votação de leis, está muito feliz. “É um momento único, porque a gente representa aqui a todos os jovens da cidade. Estamos propondo e discutindo projetos que pensam em nossa comunidade”, diz a jovem vereadora, que nunca havia antes participado ou se envolvido em atividades políticas. “Está sendo experiência muito boa. Muito válida”, avalia. Juliana diz que, antes de concorrer, conversou muito com os pais para ter mais conhecimento sobre o assunto.

A presidente do Parlamento Jovem, por sua vez, Diny Kelly Cassiano de Oliveira (16 anos), é aluna do Colégio Civico Militar Padre José Canale. Ela presidiu a primeira sessão deliberativa do Parlamento e se diz feliz com a experiência. “Isso (apolítica) chama a atenção dos jovens”, diz. Para ela, a experiência permite compreender melhor como funciona a atividade política no Legislativo. “Sabendo melhor como isso funciona e afeta a vida de todos, podemos repassar nosso conhecimento para os colegas e para as nossas famílias, de forma que todos também possam compreender a rotina política e, com isso, cobrar dos nossos políticos”, explica.

Diny Kelly também já chama os jovens a acompanharem as sessões do Parlamento Jovem. “Eles podem vir pessoalmente na Câmara, para assistir as sessões, ou podem acompanhar online, pelas redes sociais da Câmara de Apucarana, no Facebook e no Youtube”, ensina.

A mesa diretora do Parlamento Jovem de Apucarana, escolhida pelos vereadores eleitos, está assim constituída: presidente, Diny Kelly Cassiano Oliveira, do Colégio Cívico Militar Padre José Canalle; vice, Eloá Isabelle de Oliveira, do Colégio Cívico Militar Tadashi Enomoto; 1ª secretária, Juliana Vitória Spazzini Gomes, do Colégio Cívico Militar Tadashi Enomoto; e 2º secretário, Neyton Samuel de Melo Santos, aluno do Colégio Militar Padre José Canalle. Assista. null - Vídeo por: Reprodução

