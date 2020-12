Parlamentares eleitos se reúnem na Câmara de Apucarana - TNOnline

Continua após publicidade

Na tarde desta segunda-feira (30), parlamentares eleitos para a 18ª Legislatura, que tem início no dia 1º de janeiro de 2021, se reuniram no prédio administrativo da Câmara Municipal de Apucarana para um encontro com servidores ligados aos departamentos da assessoria técnica, jurídica, imprensa e tecnologia da informática.

Recepcionados pelo presidente da Casa de Leis, vereador professor Molina, os vereadores Rodrigo Lievore (Recife), Moisés Tavares, Luciano Facchiano, Pastor Valdir e a vereadora Jossuela Pinheiro, receberam uma cópia do Regimento Interno da Casa e da Lei Orgânica do Município.

“Já nos reunimos na semana passada com os vereadores eleitos e reeleitos para um bate papo e um café da manhã. Agora foi uma reunião de trabalho para que fiquem cada vez mais ambientados e conversem com os nossos servidores. Ao longo de todo mandato vão surgindo dúvidas para todos nós e desde já colocamos toda nossa equipe de profissionais a disposição para atendê-los no que for necessário. Neste primeiro contato tivemos momentos de interação, integração e apresentação dos trabalhos legislativos”, destacou Molina.

Durante o encontro temas como sessões ordinárias e extraordinárias, projetos de lei, requerimentos, regimento interno, novas normativas que poderão ser implantadas no legislativo, votações, assessoria de imprensa e cerimonial, lei orgânica, tramitação de projetos, votação, trabalho em plenário, entre outros assuntos que foram abordados por José Carlos Sabino e Marcelo Sousa, adjuntos legislativo, pela assessora de imprensa, Simone Penharbel, pelo procurador jurídico Dr. Petrônio Cardoso e procurador geral Dr. Danylo Acioli e o diretor do CTI, Ivan Garcia. Também acompanharam a reunião o diretor da Câmara Luís Carlos Balan e o procurador jurídico, Dr. Wilson Penharbel.