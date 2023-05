Parceria garante atendimento de doulas na Casa da Gestante

Da Redação

Reunião foi realizada no gabinete da Prefeitura

Com o apoio da administração municipal, as mulheres atendidas na Casa da Gestante irão dispor de mais um serviço durante e após a gravidez. Trata-se do Projeto Juntas na Maternidade que será desenvolvido em parceria entre a prefeitura e o trabalho voluntários de doulas.

Doula é uma assistente de parto, sem necessariamente formação em ciências da saúde, que acompanha a gestante durante o período da gravidez até os primeiros meses após o parto, com foco no bem-estar da mulher. Cabe a ela proporcionar informação, acolhimento, apoio físico e emocional às mulheres durante a gravidez, o parto e o pós-parto.

Em reunião nesta terça-feira com as autoras do Projeto Juntas na Maternidade, as doulas Patrícia Moretti, Mariana Mileski e Nia Castanho, o prefeito Junior da Femac e o secretário municipal da saúde Emídio Bachiega oficializaram o apoio a iniciativa. “As doulas entrarão com o conhecimento e a prefeitura com o local e equipamentos necessários para o atendimento. União de esforços para garantir as futuras mamães de nossa cidade esse importante serviço”, afirma Junior da Femac.

A reunião também teve a participação da coordenadora da Casa de Gestante, enfermeira Maria Aparecida das Neves (Cidinha), do vereador Rodrigo Liévore (Recife) e da secretária municipal da Assistência Social, Jossuela Pirelli.

