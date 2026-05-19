Parceria entre UTFPR e IFPR garante cursos técnicos em Apucarana ainda este ano

Representantes de instituições de ensino superior, lideranças empresariais e integrantes do movimento Conecta Apucarana se reuniram no último dia 15 de maio, no gabinete da reitoria da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Apucarana, para discutir a implantação do campus do Instituto Federal do Paraná (IFPR) no município.

-LEIA MAIS: Soprap cria comissão para fiscalizar atividades do Cemsa de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O encontro reuniu membros do Conecta Apucarana, o reitor professor Adriano Willian da Silva Viana Pereira e diretores do IFPR, UTFPR, Unespar, Acia e representantes do deputado federal Beto Preto. O principal objetivo da reunião foi alinhar estratégias para consolidar a chegada da instituição federal de ensino técnico à cidade, inicialmente por meio de um acordo de cooperação técnica entre o IFPR e a UTFPR.

De acordo com o presidente do Conecta Apucarana, Wanderlei Faganello, a iniciativa teve início em 2025, quando o então secretário de Saúde, Beto Preto, recebeu uma comitiva de Apucarana. A partir dessa articulação, em fevereiro deste ano foi realizada a primeira reunião na Acia com o reitor do IFPR, professor Adriano Willian. “Naquela ocasião, montamos um grupo de trabalho para discutir formas de viabilizar o projeto. Estamos muito felizes com o resultado da segunda reunião de trabalho, pois vemos que toda a governança do Conecta está empenhada em criar mais esse ecossistema de inovação em Apucarana”, afirmou.

Faganello destacou ainda o apoio recebido de diversas instituições e do deputado federal Beto Preto nas articulações junto aos governos Federal e do Paraná. “Mesmo que em um local provisório, sabemos que será um salto enorme o início das aulas desses cursos técnicos federais”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O diretor da UTFPR Apucarana, Thiago Ramires, explicou que uma das propostas mais concretas discutidas no encontro é que as primeiras aulas do IFPR sejam realizadas dentro da própria UTFPR e de outras instituições de ensino, até que uma estrutura definitiva seja construída.

“Discutimos a viabilidade do projeto para a abertura do IFPR em Apucarana. Entre os pontos mais concretos, sinalizamos para um acordo imediato de cooperação entre nossas entidades, permitindo que as aulas da escola técnica comecem a ser aplicadas em nossa universidade”, disse.

Segundo ele, a proposta prevê que, após o início das atividades, seja construída a estrutura própria do IFPR, que pode ser anexa ao campus da UTFPR ou em outro local a ser definido. “Entendemos que é melhor começar dessa forma, mesmo com turmas em cursos presenciais, rápidos ou semipresenciais, e depois viabilizarmos a estrutura definitiva do Instituto Federal do Paraná”, afirmou. O próximo passo, conforme Ramires, será trabalhar no acordo de cooperação para que os cursos técnicos possam ser ofertados já em 2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O deputado federal Beto Preto ressaltou que a visita do reitor Adriano Willian, do IFPR, a Apucarana, pela segunda vez em menos de três meses, demonstra o avanço das tratativas, especialmente após o anúncio do curso de Medicina na Unespar. “Estamos construindo as condições para a instalação desta escola técnica federal e gratuita, que vai beneficiar Apucarana e todo o Vale do Ivaí”, destacou.

Beto Preto afirmou ainda que está garantindo recursos em Brasília para viabilizar o início dos cursos técnicos de curta duração e sua continuidade. “Saímos da reunião com uma definição importante, que é este acordo de cooperação técnica entre UTFPR e IFPR para ações rápidas de apoio mútuo”, disse.

Outro ponto citado pelo deputado de Apucarana foi a participação do Colégio Estadual Professor Izidoro Cerávolo, que também deverá firmar um acordo técnico com o IFPR para apoiar a divulgação dos cursos técnicos e colaborar na formação do ensino médio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O deputado Beto Preto informou ainda que uma reunião já foi solicitada ao Ministério da Educação para tratar da implantação definitiva do campus do IFPR em Apucarana. “Estamos dando passos largos e consistentes para a construção deste campus em Apucarana, beneficiando todo o Vale do Ivaí”, afirmou.

Para o reitor do Instituto Federal do Paraná, professor Adriano Willian da Silva Viana Pereira, o encontro consolidou a união das instituições em torno do projeto. “Este encontro foi muito produtivo. Todas as forças estão reunidas em prol do mesmo objetivo: construir uma proposta de oferta de cursos técnicos e de continuidade”, destacou.

Segundo o reitor, o momento representa o início efetivo das ações para implantação do IFPR em Apucarana. “É o pontapé inicial para começarmos com as aulas do IFPR em Apucarana e, posteriormente, buscar apoio junto ao MEC para identificar a necessidade da construção do campus local”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele também ressaltou o apoio recebido da comunidade acadêmica e das entidades ligadas ao Conecta Apucarana. “Estamos empenhados em fechar este acordo, ainda mais porque contamos com o apoio de toda a sociedade acadêmica e de ensino que está em torno do Conecta Apucarana”, concluiu.



