Parceria entre Estado e Prefeitura viabiliza novos caminhões à Cocap

A Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Apucarana (Cocap) recebeu nesta quarta-feira (7) dois caminhões zero quilômetro. Os veículos, um modelo compactador e outro do tipo baú, foram repassados pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Apucarana (Sema) e representam mais uma demanda atendida pelo Governo do Paraná, por intermédio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Turismo e do Instituto de Água e Terra (IAT) – antigo IAP, em um investimento de R$ 611.213,32.

A entrega oficial das chaves aconteceu dentro da programação alusiva à Semana do Meio Ambiente em solenidade junto ao Parque Municipal Jaboti. “Esses caminhões vão contribuir para otimizar as atividades da cooperativa de reciclagem, que desempenha um excelente trabalho na cidade, sendo que este ato público de entrega reafirma o compromisso de Apucarana e do Governo Ratinho Júnior com a proteção do meio ambiente”, disse o prefeito Júnior da Femac no evento que contou ainda com participação do secretário da Sema, Gentil Pereira, do secretário Municipal da Agricultura, Gerson Canuto, do gestor da Cocap, Antônio Roberto Nogueira, o Tonhão, e do membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Apucarana (Commap), Satio Kayukawa.

Também enaltecendo as boas relações de Apucarana com o Governo do Paraná, o secretário Gentil Pereira reforçou que através dos dois veículos conquistados pela prefeitura junto ao Estado, os trabalhos da Cocap “que já são bem feitos, vão melhorar ainda mais”. “Através de ações como estas, as questões do meio ambiente avançam muito bem em Apucarana, pois têm como base um trabalho sério, organizado e planejado sob a liderança do prefeito Júnior da Femac”, acentuou Pereira.

Ao receber as chaves, o gestor Tonhão afirmou que os veículos pesados chegam em boa hora. “A cooperativa passa por um momento diferente, nunca vivido nestes seis anos que estou à frente da gestão, em que registramos uma grande quantidade de materiais coletados, porém de queda do valor dos materiais, por isto este reforço de frota nos ajudará muito, em especial o compactador, uma tecnologia que ainda não tínhamos e vai agilizar nos trabalhos de destinação dos rejeitos, que são levados para o aterro sanitário”, explicou Tonhão que fez um agradecimento público ao prefeito Júnior da Femac.

“A Cocap sempre foi muito bem atendida pela prefeitura, sobretudo a partir da gestão do prefeito Júnior da Femac, que tem um olhar diferenciado para a questão ambiental e também social executada pela cooperativa”, disse. De acordo com ele, atualmente mais de 60 trabalhadores cooperados, juntamente com suas famílias, dependem economicamente da Cocap. “Trabalhamos no dia a dia com centavos e, não fosse esse abraço do poder público, jamais poderíamos adquirir caminhões como esses que hoje estamos recebendo”, contextualizou Tonhão.

O representante do Commap, Satio Kayukawa, enalteceu o trabalho da cooperativa e destacou a relevância das políticas públicas municipais no segmento ambiental. “Faço uma menção especial ao Programa Feira Verde, que oportuniza à população proceder a troca de materiais recicláveis por produtos oriundos da agricultura familiar, com destaque aos hortifrutis. A necessidade deste reforço da frota da Cocap está também atrelada ao sucesso deste programa da prefeitura que tem contribuído para o aumento da coleta de recicláveis no município”, assinalou o conselheiro, dando como exemplo a edição realizada nesta terça-feira, “onde o programa recolheu mais de cinco toneladas”, registrou Kayukawa.

