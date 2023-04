Parceria disponibiliza “crédito inovação” a empresários de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mais informações sobre o evento: 3420-7400

Micros e pequenos empreendedores de Apucarana estão sendo convidados para participar, nesta próxima quarta-feira (03/05), das 8h30 às 10h30, na sede do Sebrae, de um evento de apresentação do Programa Crédito Inovação Finep-Sebrae.

continua após publicidade .

A iniciativa, desenvolvida nacionalmente pela Finep Inovação e Pesquisa, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em parceria com o Sebrae, disponibiliza créditos com taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento mais longas a pequenos negócios que desenvolvam atividades de inovação. “O convite é aberto a todos os empresários de Apucarana, com foco especial aos pequenos e médios que buscam linhas de créditos para fomentar o desenvolvimento de seus negócios”, esclarece Tiago Cunha, consultor do Sebrae – Escritório de Apucarana.

Ele informa que o evento de detalhamento do Programa Crédito Inovação Finep-Sebrae contará com a presença de representantes da Finep e das instituições de crédito autorizadas a operar a concessão dos empréstimos, que são a Fomento Paraná, a Cresol e o BRDE, além de membros do Conecta, Acia, Sebrae, Sivale e Prefeitura de Apucarana, correalizadores da programação. “A participação é gratuita e as vagas são limitadas”, alerta Cunha, frisando que o Sebrae Apucarana estará junto ao empreendedor em todas as etapas. “Vamos assessorar o empresário desde a elaboração do projeto, visando a contratação do crédito, acompanhando na aplicação e prestação de contas do recurso”, assegura o consultor.

continua após publicidade .

O prefeito Júnior da Femac assinala que trata-se de mais uma ação de apoio à inovação no município. “Através de leis de incentivo e aporte financeiro junto ao Fundo Municipal da Inovação, o município tem contribuído para a alavancagem de muitos projetos e ideias inovadoras dentro do empreendedorismo local. Também integramos o Conecta Apucarana, que consiste em um ecossistema que tem dado grande suporte a todas as iniciativas voltadas ao setor”, argumenta o prefeito, frisando que as linhas de crédito da parceria Finep-Sebrae são uma boa oportunidade. O “Crédito Inovação Finep-Sebrae” é uma iniciativa que busca auxiliar os donos de micro e pequenas empresas que querem inovar a buscar recursos com melhores condições de mercado”, avaliza o prefeito.

O secretário Municipal da Indústria, Comércio e Emprego, Edison Peres Estrope, reforça que o Sebrae irá oferecer aos interessados orientação e consultoria gratuita para facilitar o acesso às linhas de crédito. “Reforço o convite aos empresários, para que participem deste evento de apresentação. Todas as iniciativas que fortalecem nossos empreendedores, gerando emprego e renda, têm o apoio da Prefeitura de Apucarana”, diz Estrope.

Serviço

Mais informações sobre o evento de apresentação do programa aos empresários locais podem ser obtidas pelo telefone 3420-7400, ou pelo link: https://forms.office.com/r/DuJUhdcw53. O Sebrae Apucarana fica localizado na Avenida Irati, 602, próximo ao Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão).

Siga o TNOnline no Google News