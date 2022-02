Parceria da Prefeitura de Apucarana e do CAS completa um ano

Da Redação

Ao completar um ano de parceria, o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, visitou nesta segunda-feira (14) a sede do Centro de Apoio aos Surdos (CAS). Trata-se de um órgão ligado ao Governo do Estado, que está instalado em Apucarana, com a cessão de um imóvel pela prefeitura.

continua após publicidade .

O prefeito destaca que o Centro de Apoio aos Surdos atende a partir de Apucarana sete núcleos regionais de educação, totalizando 121 municípios. “O CAS atua no treinamento de professores de colégios estaduais e universidades para o domínio da comunicação por Libras, que é a sigla de Língua Brasileira de Sinais, um conjunto de formas gestuais utilizado por deficientes auditivos para a comunicação entre eles e outras pessoas, sejam elas surdas ou ouvintes”, comenta Junior da Femac.

No encontro mantido com a equipe do Centro de Apoio aos Surdos, o prefeito recebeu uma proposta para estender as aulas de libras para todas as turmas dos 5º anos das escolas municipais. “Vamos avaliar isso com a secretária de Educação, Marli Fernandes, para que as crianças tenham noções de libras e possam interagir com deficientes auditivos”, informou.