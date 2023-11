Parceria com Adefiap garante cadeiras motorizadas para apucaranenses

A parceria entre a Autarquia Municipal de Saúde e a Associação dos Deficientes Físicos de Apucarana (Adefiap) vem garantindo o atendimento de pessoas com necessidades especiais. Além da entrega de cadeiras motorizadas, a parceria também zerou a fila por próteses e órteses.

Nesta quinta-feira (30), ocorreu a entrega de mais 13 cadeiras de rodas motorizadas. Adquiridas através do programa federal “Viver Sem Limites”, as cadeiras atendem cinco pacientes de Apucarana. No mesmo ato, também foi feita a entrega de cadeiras para outros municípios da região.

O prefeito Junior da Femac acompanhou a entrega das cadeiras, ao lado de Paulo Antônio da Silva, presidente da Adefiap, da vice-presidente Eidiana Cristina Bernardes da Silva e do tesoureiro Amaury Cesar Alexandrino. Também estiveram presentes Odarlone Orente, superintendente da Atenção Básica de Saúde, e Luiz Carlos Balan, diretor da Câmara de Vereadores.

Junior da Femac destaca as diversas parcerias que o Município tem com a Adefiap. “Uma delas é essa parceria entre o Município, a Adefiap e o governo federal. Graças a essa união de esforços, foi possível viabilizar as cadeiras motorizadas que significam mais liberdade e autonomia. As cadeiras representam uma mudança na vida das pessoas, dando melhores condições de mobilidade e a possibilidade de ir e vir por conta própria”, pontua Junior da Femac.

Junior da Femac lembra que o Município também mantém uma parceria com a Adefiap, através do repasse de recursos, para o fornecimento de próteses e órteses. “Através desta parceria, conseguimos zerar a fila de espera em Apucarana. Quando a pessoa consegue realizar as atividades cotidianas com qualidade, graças a uma prótese ou órtese, vemos que é uma medida que faz toda a diferença”, reitera Junior da Femac.

Paulo Antônio da Silva, presidente da Adefiap, afirma que o Município contribui com a liberação de recursos para o atendimento dos pacientes de Apucarana. “São recursos que permitem a entrega de materiais produzidos de forma personalizada, abrangendo órteses e próteses, entre os quais pernas e braços mecânicos, coletes, bengalas e muletas”, cita Paulo Silva.

Além das cinco cadeiras para Apucarana, neste lote também foram contemplados pacientes de Jandaia do Sul (2), Rio bom (2), São Pedro do Ivaí (2), Arapongas e Grandes Rios. “Conseguimos um fornecedor que entregou as cadeiras dentro da tabela SUS. Somente neste ano já foram entregues cerca de 50 cadeiras e já temos outros 8 processos aprovados”, afirma Amaury Cesar Alexandrino, tesoureiro da Adefiap.

Ao fazer a entrega das cadeiras, a equipe técnica da Adefiap passou as orientações para o uso adequado do equipamento. “A bateria tem autonomia de cerca de 20 quilômetros, os pneus são maciços e a cadeira é dobrável, com vários dispositivos ajustáveis, facilitando a utilização no dia a dia e também o transporte em veículo quando necessário”, completa o presidente da Adefiap.

Para solicitar a cadeira motorizada, o paciente precisa de uma prescrição médica. “Depois, deve procurar o serviço social da Autarquia Municipal de Saúde que montará o processo e encaminhará para a Adefiap, onde a pessoa será avaliada por uma equipe multiprofissional”, explica Paulo Silva.

