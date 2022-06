Paratleta apucaranense fala em podcast de Carioca e Bola

Da Redação

O apucaranense Giovane Vieira, medalha de prata nas paralimpíadas de Tóquio, participou de um dos podcasts mais populares do Brasil, o “TICARACATICAST”, apresentado pelos comediantes Carioca e Bola, ex-participantes do programa Pânico. O episódio, que aconteceu ao vivo nesta quarta-feira (1º), também teve a participação do paratleta Fernando Rugino, o ‘Cowboy de Aço’.

Durante a entrevista, Giovane, também conhecido como “Pantera Negra”, contou sobre os desafios que passou na vida, como o acidente em que perdeu a perna em Apucarana, quando tinha 11 anos de idade, e sobre a carreira como paratleta no caiaque e na paracanoagem, modalidades que o apucaranense se destaca a nível mundial.

O "TICARACATICAST" é um dos maiores canais brasileiros de podcast do YouTube, totalizando mais de um milhão de inscritos e mais de 62 milhões de visualizações. A dupla Bola e Carioca recebe semanalmente várias personalidades do Brasil inteiro.

Confira o episódio: