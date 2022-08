Paranaense de Kartcross terá a 2ª etapa neste domingo em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As categorias que sertão promovidas serão Pro e Força Livre

Com apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana e promoção da Associação Apucaranense de Kartcross (Apukart), ocorrerá neste domingo no Autódromo de Velocidade na Terra na região do Contorno Sul, a segunda etapa do Campeonato Paranaense da Kartcross, com o evento acontecendo pelas categorias Pro e Força Livre.

continua após publicidade .

O presidente da Apukart, Camilo Lalin, destaca que a competição contará com a presença de pilotos de quatro estados. “Estão inscritos nas duas categorias competidores do Paraná, São Paulo, Goiás e Mato Grosso, com a Apukart sendo representada por oito pilotos. Neste domingo, a partir das 8 horas, haverá treino livre e o treino de classificação, com a prova começando às 13 horas. A entrada é gratuita e terá estacionamento, praça de alimentação e segurança para o público”, frisa Lalin.

Além dele, a Apukart será representada pelos pilotos Eduardo Basílio, Wagner Hirt Marques, Ubiratan Xavier, Rafael Bertasso, Fernando Welter, Sidnei Koite e Pontalti Junior.

continua após publicidade .

Destaque também na prova neste domingo à tarde para o piloto Jeferson Marcomini, de Novo Itacolomi, que recentemente foi campeão brasileiro competindo em Cordeirópolis-SP.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes, destaca que a prova terá a participação dos melhores competidores do país. “Será uma grande prova, envolvendo os pilotos que são destaques na velocidade na terra a nível nacional. Com certeza o evento terá disputa acirrada nas categorias Força Livre e Pro, com a etapa tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac, que sempre prestigia as provas nesta modalidade”, disse o professor Grillo.

A primeira etapa do Campeonato Paranaense foi realizada no mês junho em Telêmaco Borba, com a terceira estando marcada para os dias 3 e 4 de dezembro em Ponta Grossa.

continua após publicidade .

Essa é a terceira competição de 2022 na pista do Contorno Sul em Apucarana. No dia 29 de janeiro, Apucarana realizou as 100 Milhas (prova com duração de 2h33) e no dia 20 de março o município promoveu a terceira, quarta e quinta etapas do Paranaense de 2021. A dupla formada por Wagner Hirt e Lucas Marques, de Apucarana, obteve a primeira posição nas 100 Milhas.

No Paranaense os vencedores da categoria Pro foram os pilotos Jeferson Patrick/Novo Itacolomi (3ª e 5ª etapas) e Thiago Ferrari/Toledo (4ª etapa). Na categoria Força Livre os primeiros colocados foram Carlos Antônio/Novo Itacolomi (3ª e 4ª etapas) e Leandro Delalibera/Jandaia do Sul (5ª etapa).

A competição neste domingo tem a supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPA) e conta com o patrocínio da Trans Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News