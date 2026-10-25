Paraná tem 87,4% dos locais de votação encerrados, diz TRE

Zanin esclareceu que extensão até as 19h vale apenas onde as urnas permaneciam abertas; equipamentos encerrados terão os votos contabilizados

No Paraná, 87,4% dos locais de votação já estavam com os trabalhos encerrados no fim da tarde deste domingo (25), segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR). O percentual foi informado em meio às orientações sobre a prorrogação do horário de votação até as 19h.

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O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), esclareceu que a extensão deve ser cumprida somente nos locais onde as urnas ainda estavam abertas no momento da decisão. Os equipamentos já encerrados não serão reabertos, e os votos registrados serão computados e totalizados.

A determinação atende a um pedido da coligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que solicitou mais tempo para votar em municípios afetados por problemas no transporte público.

Após a decisão, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, encaminhou um ofício aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais, orientando que as seções ainda abertas permanecessem em funcionamento até as 19h, no horário de Brasília.

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Antes desse esclarecimento, o TRE-PR havia informado que aguardava comunicação oficial sobre a prorrogação. Naquele momento, os eleitores nas filas continuavam sendo atendidos e os dados das seções encerradas estavam sendo transmitidos, mas a totalização havia sido suspensa pelo TSE.

Apucarana

Em Apucarana, o juiz Laércio Franco Junior, da Justiça Eleitora, informou que a votação está encerrada.

Pedidos das campanhas

A solicitação da campanha de Lula abrangia municípios de pelo menos nove estados: São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Roraima, Piauí, Paraíba, Pará, Paraná e Rio de Janeiro. O pedido ampliou uma iniciativa apresentada anteriormente para Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, na Bahia.

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A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) também pediu ao TSE a ampliação da votação por duas horas em municípios de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul afetados pelas chuvas.

Em Minas Gerais, o pedido incluía Belo Horizonte, Poços de Caldas e municípios da Região Metropolitana da capital com locais de votação sem energia elétrica. No Rio Grande do Sul, abrangia São Borja, Itaqui e Uruguaiana, atingidos por chuvas e pela cheia do rio Uruguai.

Apuração parcial

Na atualização das 17h06 do sistema do TSE, 1.225 seções eleitorais do país tinham os votos para presidente apurados. Nesse recorte inicial, Lula somava 193.574 votos, equivalentes a 57,66% dos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro tinha 142.169 votos, ou 42,34%.