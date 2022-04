Da Redação

Paraná Projetos escolhe "Estrada Bela" para realizar projeto piloto

No próximo mês, Apucarana vai receber uma equipe do Paraná Projetos, vinculado a Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, para conhecer o Roteiro Turístico Estrada Bela. O objetivo da visita será conhecer a iniciativa que foi escolhida para servir de modelo na elaboração de um projeto maior em nível de governo de estado, denominado “Paisagismo em Estradas Cênicas Sustentáveis”.



“O Roteiro Turístico Estrada Bela serviu de inspiração para este projeto estadual do Paraná Projeto e por esse motivo foi escolhido para ser a cidade piloto para sua implantação no estado. O que for criado e estruturado na Estrada Bela, servirá de modelo para ser levado a outros municípios”, informa superintendente municipal de turismo, Andreia Rinaldo.

O prefeito Junior da Femac destaca que os investimentos da gestão municipal no turismo rural tem sido comprovadamente uma decisão acertada. “A escolha da Estrada Bela para desenvolvimento do projeto piloto da Paraná Projetos deve ser comemorado e demonstra o potencial no município nesta área turística”, afirma Junior da Femac.

O Paraná Projetos inicia neste ano o desenvolvimento do projeto “Paisagismo em Estradas Cênicas Sustentáveis que está estruturado no conceito de paisagismo rural cujas funções não se limitam ao embelezamento estético da paisagem, mas também a práticas de preservação. “Nesse contexto será desenvolvido o projeto piloto na Estrada Bela. A ideia é complementar o trabalho já em desenvolvimento pela prefeitura, propondo ações de melhoria ambiental e paisagística, com vistas a fortalecer a identidade local, valorizar a paisagem nativa e fortalecer a atividade turística da região”, explica a arquiteta da Paraná Projetos, Kátia Pimentel Koti.

As obras de estruturação do Roteiro Turístico Estrada Bela estão na fase final. Os trabalhos envolvem a implantação do pórtico de entrada, de um mirante em uma área que proporciona uma vista panorâmica, a instalação das placas de sinalização e de totens com as atrações existentes em cada propriedade.

É um percurso de cerca de 12 quilômetros que será uma nova opção de roteiro turístico, gastronômico e de fé em Apucarana. “Os caminhos do roteiro irão proporcionar momentos de lazer e que podem ser percorridos a pé, de carro, de bicicleta ou de moto. Além de lazer, a iniciativa vai garantir renda para as famílias que vivem ao longo deste percurso”, ressalta o prefeito Junior da Femac.

O Roteiro da Estrada Bela inicia no acesso ao Patrimônio do Barreiro, onde está sendo instalado o portal de entrada. Passa pelo Parque da Redenção e segue margeando o Rio Pirapó, atravessando áreas de mata nativa e vales onde existem pesqueiros, viveiro de muda nativa, restaurante, casa de encontro dos josefinos, fazenda colonizada por alemães, e termina em um ponto culminante da topografia, de onde o turista terá a visão das cidades de Apucarana, Arapongas e Astorga.

O projeto turístico Estrada Bela é desenvolvido pela Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur).





