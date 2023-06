Paraná fecha mês de junho com temperaturas mais baixas; veja previsão

A frente fria que trouxe chuva e derrubou as temperaturas em alguns setores do Paraná começa a avançar em direção à costa Sudeste nesta sexta-feira (30). No entanto, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há uma incursão de umidade do oceano para o continente, que também aumenta em parte do norte e litoral de Santa Catarina e leste paranaense, mas a previsão é de pouca chuva e mais nebulosidade.

Assim, o tempo segue encoberto das praias até a Região Metropolitana de Curitiba e no Sul, divisa com Santa Catarina.

As demais regiões do Paraná contam com o predomínio de sol. Inclusive, isso pode ser observado em Apucarana, norte do Paraná. Conforme o Simepar, o sol surge sobre o município nas primeiras horas da manhã e predomina ao longo do dia.

Em relação às temperaturas, o estado deve fechar o mês de junho com números mais baixos. Na Cidade Alta, os termômetros obtiveram a mínima de 12°C entre as 5h e 7h.

A máxima não deve ultrapassar os 22°C. As temperaturas chegam ao ápice às 14h.

Veja a previsão para todo o Paraná:

Foto por Simepar Previsão do tempo

