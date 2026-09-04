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Paraná entra em alerta para temporais com ventos de até 70 km/h e queda nas temperaturas

Frente fria avança pelo Estado nesta sexta-feira e sábado, com previsão de chuva intensa, granizo e ventos de até 70 km/h

Escrito por Da Redação
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Paraná entra em alerta para temporais com ventos de até 70 km/h e queda nas temperaturas
Autor Em Apucarana, a previsão é de chuva durante o fim de semana - Foto: Lis Kato/ TnOnline

O Paraná está em alerta para a ocorrência de temporais entre esta sexta-feira (4) e sábado (5). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e pela Climatempo, devido ao avanço de uma frente fria sobre a Região Sul.

O sistema deve provocar chuvas intensas, possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h em pontos isolados. Os volumes de precipitação podem alcançar 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia.

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Nesta sexta-feira, a instabilidade ganha força principalmente nas regiões Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais e Leste do Paraná. As áreas próximas à divisa com Santa Catarina estão entre as mais sujeitas à ocorrência de temporais.

No sábado, a frente fria avança pelo território paranaense e a instabilidade deve se espalhar por praticamente todo o Estado. A previsão indica temporais mais frequentes e volumes elevados de chuva, especialmente entre o Leste e os Campos Gerais.

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Além da chuva, a mudança no tempo deve provocar uma queda nas temperaturas máximas em praticamente todas as regiões do Paraná.

Apucarana terá chuva e queda acentuada nas temperaturas

Em Apucarana, o fim de semana será marcado por chuva e temperaturas em declínio, segundo a previsão do Simepar. Nesta sexta-feira (4), a temperatura deve variar entre 17°C e 26°C, com 73% de probabilidade de chuva.

No sábado (5), a máxima prevista é de 23°C, enquanto a mínima deve ficar em 16°C. A possibilidade de chuva sobe para 98%. A mudança mais significativa ocorre no domingo (6), quando a temperatura cai ainda mais. A previsão aponta mínima de 13°C e máxima de 19°C, com 75% de probabilidade de chuva.

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A partir de domingo, a frente fria começa a se afastar, dando espaço para a entrada de uma massa de ar polar sobre o Paraná. Embora a chuva perca força e abrangência em grande parte do Estado, o tempo ainda deve permanecer instável nas regiões Norte e Nordeste.

Com o avanço do ar frio, as temperaturas devem despencar rapidamente em todo o Paraná, deixando o início da próxima semana com temperaturas significativamente mais baixas.


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alerta meteorológico chuvas intensas Frente fria rajadas de vento tempo no Paraná
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