“Paraná Cidadão” tem último dia de atendimento em Apucarana

A edição Apucarana do Programa Paraná Cidadão, em dois dias de trabalho, recebeu 1.718 pessoas, totalizando 6.761 atendimentos. O balanço parcial do evento que reúne mais de 30 serviços públicos municipais e estaduais e segue nesta sexta-feira (03/12), das 9 às 17 horas, no ginásio do Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão), foi divulgado pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), que executa a iniciativa em parceria com a prefeitura.

A expectativa da organização é de que mais um bom número de apucaranenses aproveite a feira de serviços públicos ao longo do último dia do programa na cidade. “Não medimos esforços para, juntamente com o Governo Ratinho Júnior, fazer um Paraná Cidadão de sucesso. Assim como aconteceu com os serviços estaduais, todas as secretarias municipais estão mobilizadas para prestar o melhor atendimento”, frisa o prefeito Júnior da Femac.

Ele destaca que centenas de apucaranenses estiveram no Lagoão na quarta e quinta-feira e conseguiram resolver, gratuitamente, diversas demandas, desde a obtenção de uma carteira de identidade ou CPF, inscrição a cursos profissionalizantes até a renegociação de dívidas com entes públicos. “Além disto, trabalhadores e estudantes estão tendo a oportunidade de se candidatar a uma das mais de 900 vagas de emprego e 200 vagas de estágio oferecidas dentro do 2º Feirão organizado pela Agência do Trabalhador, o que é muito gratificante”, comentou o prefeito Júnior da Femac, reforçando que o atendimento segue nesta sexta-feira (03/12), das 9 às 17 horas.

O gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana, Neno Leiroz, frisa que nos dois primeiros dias do Paraná Cidadão a Agência do Trabalhador realizou o encaminhamento de 500 trabalhadores para entrevista de emprego e 130 jovens para o Programa Menor Aprendiz. “O feirão é uma oportunidade tanto para o empregador, quanto para o trabalhador, uma vez que o mercado de trabalho está necessitando de mão de obra. A exemplo do que aconteceu recentemente na primeira edição do feirão, realizado no Espaço das Feiras, tenho a certeza de que muitos apucaranenses vão obter emprego com carteira assinada ou um estágio através desta iniciativa dentro do Paraná Cidadão”, pontuou Leiroz, frisando que a partir de segunda-feira o atendimento presencial retorna para a sede da agência. “A gestão Júnior da Femac está focada na empregabilidade. Recebemos diariamente o cadastro de novas vagas, nas mais diversas atividades econômicas, com solicitação de encaminhamento de profissionais para entrevista de emprego. São centenas de vagas abertas e estamos com toda equipe à disposição para atender o trabalhador”, diz.

O Centro de Qualificação Total da Secretaria da Indústria, Comércio e Emprego também esteve presente e realizou, até o momento, cadastramento de 400 apucaranenses interessados em cursos adquiridos pela prefeitura, junto a serviços nacionais de aprendizagem como Senai e Senac, e oferecidos gratuitamente. “É o Programa Portas Aberta, que ouve o setor produtivo e contrata cursos que o mercado de trabalho realmente necessita de mão de obra. Somente este ano, a gestão Júnior da Femac investiu mais de R$700 mil na contratação de mais de 70 cursos, capacitando centenas de apucaranenses”, relata Miguel Luiz Vilas Boas, diretor do Centro de Qualificação Total.

No atendimento social, relata a secretária da Assistência Social, Ana Paula Nazarko, nos dois dias de evento foram feitas 771 carteiras de identidade, 79 Cadastros Únicos do Governo Federal (CadÚnico) e 124 encaminhamentos para obtenção de segundas-vias de certidões de nascimento e casamento.

A ação envolve órgãos estaduais como Cohapar, Copel, Sanepar, Celepar, Detran, Instituto de Identificação do Paraná, Agência do Trabalhador, Centro de Informação para Migrantes, Polícia Civil e Tribunal de Justiça do Paraná.

Além do 2º Feirão do Emprego e do Estágio da Agência do Trabalhador, com a oferta de 900 vagas de emprego e 200 vagas de estágio, a Prefeitura de Apucarana está presente do Programa Paraná Cidadão com uma gama de serviços nas áreas da educação, saúde, assistência social, indústria e comércio, mulher e assuntos da família, educação técnica profissional, proteção animal, meio ambiente, entre outros. Estão presentes também entidades como Senac, Sebrae, CIEE, FAP, Facnopar, Unespar, UTFPR e Uniasselvi. A relação completa de serviços oferecidos no Paraná Cidadão pode ser conferida no site oficial da prefeitura (www.apucarana.pr.gov.br).