Da Redação

“Paraná Cidadão” realizou mais de 10,8 mil atendimentos

Os serviços públicos municipais e estaduais oferecidos dentro da edição Apucarana do Programa Paraná Cidadão foram acessados por 2.527 pessoas. Ao todo foram 10.815 atendimentos desde a confecção de carteira de identidade e CPF, passando pela inscrição junto a cursos profissionalizantes gratuitos, renegociação de dívidas com instituições públicas como Copel, Sanepar e Cohapar e a oportunidade de conseguir uma colocação no mercado de trabalho – através do acesso a 900 vagas de emprego e 200 vagas de estágio dentro do “2º Feirão” da Agência do Trabalhador – fizeram parte do rol de mais de 30 serviços públicos oferecidos em três dias de evento.

continua após publicidade .

O resultado da feira de serviços públicos foi celebrado pelo prefeito Júnior da Femac. Ele lembra que o evento, que aconteceu entre quarta e sexta-feira (01 a 03/12) junto ao ginásio do Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão), foi uma realização da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) e Prefeitura de Apucarana. “Foram milhares de atendimentos que certamente promoveram de forma direta a dignidade e a cidadania. Agradecemos ao Governador Ratinho Júnior e ao Secretário da Sejuf, Ney Leprevost, por darem a Apucarana o privilégio de ser cidade parceria desta iniciativa de relevante impacto social”, pontuou o prefeito Júnior da Femac, reforçando que as equipes do Município e do Estado não mediram esforços para prestar o melhor atendimento à população.

Idealizado pelo Governo do Paraná para facilitar o acesso do cidadão a serviços públicos, concentrando em um só lugar uma gama de serviços públicos, a edição Apucarana do Paraná Cidadão envolveu órgãos como Cohapar, Copel, Sanepar, Celepar, Detran, Instituto de Identificação do Paraná, Agência do Trabalhador, Centro de Informação para Migrantes, Polícia Civil e Tribunal de Justiça do Paraná. Além do 2o Feirão do Emprego e do Estágio da Agência do Trabalhador, com a oferta de 900 vagas de emprego e 200 vagas de estágio, a Prefeitura de Apucarana esteve presente com serviços nas áreas da educação, saúde, assistência social, indústria e comércio, mulher e assuntos da família, educação técnica profissional, proteção animal, meio ambiente, entre outros. Também participaram entidades como Senac, Sebrae, CIEE, FAP, Facnopar, Unespar, UTFPR e Uniasselvi.

continua após publicidade .

Balanço – A Agência do Trabalhador, por exemplo, promoveu no período o encaminhamento de mais de 500 trabalhadores para entrevista de emprego e mais de 150 jovens para o Programa Menor Aprendiz. “Muitos trabalhadores já nos deram um feedback positivo, relatando terem sido aprovados na entrevista e que irão começar a trabalhar. Uma jovem, inclusive, conquistou uma vaga de telemarketing é já iniciou no emprego nesta sexta-feira mesmo”, relata Neno Leiroz, gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana.

O Centro de Qualificação Total da Secretaria da Indústria, Comércio e Emprego também esteve presente e realizou cadastramento de mais de 400 apucaranenses interessados em cursos adquiridos pela prefeitura, junto a serviços nacionais de aprendizagem como Senai e Senac, e oferecidos gratuitamente. “É o Programa Portas Aberta, que ouve o setor produtivo e contrata cursos que o mercado de trabalho realmente necessita de mão de obra. Somente este ano, a gestão Júnior da Femac investiu mais de R$700 mil na contratação de mais de 70 cursos, capacitando centenas de apucaranenses”, relata Miguel Luiz Vilas Boas, diretor do Centro de Qualificação Total.

No atendimento social, relata a secretária da Assistência Social, Ana Paula Nazarko, foram feitas 1.115 carteiras de identidade, 218 Cadastros Únicos do Governo Federal (CadÚnico) e 186 encaminhamentos para obtenção de segundas-vias de certidões de nascimento e casamento.