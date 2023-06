Paraguaio muda o Apucarana Futsal em jogos fora do Lagoão

O técnico paraguaio Beto Silvero chegou ao Apucarana Futsal com a missão de mudar o desempenho da equipe em partidas fora de casa. Ex-comandante, Márcio Rinaldo, que treinou o time apucaranense durante duas temporadas, foi desligado do clube pelo baixo índice de vitórias fora da cidade. Segundo a diretoria, nos últimos 24 jogos antes da demissão, haviam sido apenas três conquistas, um aproveitamento de 12%.

Beto, que chegou do Cerro Porteño, equipe do Paraguai, foi anunciado em 31 de março. Desde então, o Apucarana melhorou a atuação longe de seus domínios. O clube soma quatro jogos fora de casa, sendo duas vitórias, um empate e uma derrota. Os resultados fora e dentro do Lagoão colocaram os Dragões do Norte na quarta colocação da Série Prata do Campeonato Paranaense.

Neste último sábado (3), o Apucarana venceu em Tibagi o time da casa, no Ginásio Quirão, pelo placar de 3 a 0, com gols de Marcinho, Deninho e Mateus Cabo. "Como todos os jogos são difíceis, fizemos diferença na partida com a paciência que tivemos para marcar, nos 'momentos chave'. O placar de 2 a 0 no intervalo nos deu mais tranquilidade para enfrentar o segundo tempo", comemorou o técnico do Apucarana.

O paraguaio acredita que conseguiu fazer os jogadores perderem o medo de enfrentar os adversários quando atuam fora do Lagoão. "Mudamos um pouco essa mentalidade e aquele medo de jogar fora. 'Como?', passando confiança a cada um, e como um time tentando jogar da mesma forma que em casa, trabalhamos cada jogo e analisando o adversário. Sobre tudo, acreditando em nosso modelo de jogo", comentou Beto.

Depois de duas partidas fora de casa, o Apucarana Futsal volta a jogar no Ginásio Lagoão na próxima rodada, que acontece no sábado (10), às 19h30, contra o São José Futsal.

