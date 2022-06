Parada LGBTQIA+ será realizada no domingo, em Apucarana

Da Redação

A Parada do Orgulho LGBTQIA+ acontece neste domingo (12) em Apucarana. O evento, que está em sua quarta edição, deve reunir um grande público, com pessoas de outras cidades e Estados. A parada tem como tema: Ame, Beije e Vote.

O evento terá um grande percurso. A concentração começa às 13h, na Avenida Curitiba, próximo do Supermercado Canção. Com um carro de som e muitas apresentações, a abertura oficial começa às 14h. A parada LGBTQIA+ vai passar pelas ruas centrais da cidade, finalizando no Ginásio de Esportes 'Lagoão'.

Drag Queens, cantores, DJs e artistas renomados de Maringá, Curitiba, São Paulo, Apucarana e de outros lugares, vão se apresentar e levar muita alegria para o público.

O evento também vai contar com a presença da Rainha, Princesa e Destaque da Parada 2022. Serão quatro apresentadores, Renata Borges, Thon Cris, Natã Alves e Juno, que se apresentará como Drag da Parada. Renata, além de ser organizadora, é também defensora dos Direitos Humanos e Presidente PDT de Apucarana.

Em 2021 e 2020, por causa da pandemia, a parada foi realizada on-line e volta com tudo em 2022. O evento deve surpreender o público, e até um casamento será realizado. Diversos assuntos importantes serão abordados durante a parada, como direitos, representatividade, preconceito, lutas e a importância do voto.

O que significa a Sigla LGBTQI+

Para entender a sigla LGBTQI+, com base nas definições da Aliança Nacional LGBTI, é importante saber que parte dela, as letras LGB, refere-se a orientação sexual da pessoa, ou seja, as formas de se relacionar afetiva e/ou sexualmente com outras pessoas, e outra parte, TQI+, diz respeito a identidade de gênero, ou seja, como a pessoa se identifica, e vai além do gênero feminino ou masculino.

Cisgênero e transgênero

Vale ressaltar que uma pessoa pode ser cisgênero (cis), esta é uma nomenclatura usada para definir um indivíduo que se identifica, em todos os aspectos, com o gênero atribuído ao nascer. Já o transgênero (trans), é uma pessoa que transitam entre os gêneros, ou seja, é aquele/a que nasceu com órgão sexual feminino ou masculino, mas se identifica com o gênero diferente.

Siglas

L - lésbica: Pessoa cis ou trans que se identifica no gênero feminino e se relaciona afetiva e/ou sexualmente com outras pessoas do gênero feminino;

G - gay: Pessoa cis ou trans que se identifica no gênero masculino e se relaciona afetiva e/ou sexualmente com outras pessoas do gênero masculino;

B - bissexual: Aquele ou aquela que se relaciona afetiva e/ou sexualmente com pessoas do gênero feminino, masculino ou demais gêneros.

T - transgêneros (travestis ou transexuais): Pessoas que não se identificam com o gênero atribuído com base nos órgãos sexuais e transacionam para outro gênero. Exemplificando, uma pessoa que nasceu com órgão sexual feminino, mas se identifica com o gênero masculino. Há algumas diferenciações entre travestis e transexuais e divergências entre as definições do termo, mas segundo a definição adotada pela Conferência Nacional LGBT de 2008, as travestis são pessoas que nasceram com o órgão sexual masculino, mas se identificam pelo gênero feminino, no entanto ainda desejam manter o órgão sexual biológico.

Q - queer: Esse é um termo mais recente e ainda em discussão, mas de acordo com a Teoria Queer da pesquisadora Judith Butler, são pessoas fluidas, ou seja, que não se identificam com o feminino ou masculino e transitam entre os “gêneros”. Elas também podem não concordar com os rótulos socialmente impostos. O termo pode englobar minorias sexuais e de gênero que não são heterossexuais (pessoa que se relaciona com outra do gênero oposto) ou cisgênero (pessoa que se identifica com o gênero biológico).

I - intersexual: Segundo a Sociedade Intersexual Norte Americana, esse termo é usado para designar uma variedade de condições em que uma pessoa nasce com uma anatomia reprodutiva ou sexual que não se encaixa na definição típica de sexo feminino ou masculino. Por exemplo, uma pessoa intersexual pode nascer com uma aparência exterior da genitália do gênero feminino mas com anatomia interior, maioritariamente do gênero masculino.

+ - engloba todas as outras letras da sigla LGBTT2QQIAAP: como o “A” de assexualidade (indivíduo que não sente nenhuma atração sexual, seja pelo sexo/gênero oposto ou pelo igual) e o “P” de pansexualidade (aqueles que podem desenvolver atração física, amor e desejo sexual por outras pessoas, independentemente de sua identidade de gênero ou sexo biológico).