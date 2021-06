Parada LGBTI+ Paraná acontece on-line, em Apucarana

Continua após publicidade

A Parada LGBTI+ Paraná será realizada neste domingo (27) e acontece em Apucarana, de forma on-line. Uma das organizadoras é Renata Borges, que garante que neste ano, o evento será ainda mais especial e cheio de surpresas.

Serão quatro horas de live, das 14h às 18h, com músicas, atrações e bate- papo sobre assuntos importantes, como exemplo, direitos humanos, emprego, HIV, entre outros. " Esse ano, a Parada LGBTI + envolverá todas as Paradas do Paraná, Parada Cascavel ( Jeff Kriebs), Parada Curitiba (Thon Cris), Parada Foz do Iguaçu (Bruna Ravena), Parada Londrina ( Poliana Santos) e Parada Maringá (Margot), esse ano tem essa união e é muito legal. A estrutura da transmissão será montada no Cine Teatro Fênix, que a prefeitura nos emprestou, seguindo todas as regras, sem público, somente a equipe que vai participar", explica Renata.

A grande novidade na Parada deste ano é a escolha do Rei e Rainha "A 3ª edição vem com formato on-line, com um diferencial, a escolha do rei da rainha da Parada de modo simples, basta votar pelo tablet, celular ou um e-mail ai, bora votar no seu candidato e candidata. A votação é digital e super prática, a essência da escolha é para que nossa comunidade LGBTI+ entenda a importância de ser unidade em período tão sensível, precisamos entender que a organização e a representatividade é fundamental. Acreditamos que nossa causa esta além, precisamos entender que desde 1969 em STONEWALL nossas lutas e conquistas se fazem presentes. Os concursos servem para fortalecer os vínculos da nossa comunidade, e fortalecer a visibilidade da comunidade vigente no momento. Não existe um padrão único de beleza para uma sigla tão plural, não existe um padrão para corpos tão diversos. Baseado nessa pluralidade e como o espírito da parada clamando amor em um período da pandemia", disse Renata.

A votação segue até o próximo dia 26 às 20 horas. A Apresentação do Rei e Rainha acontece no dia da parada, no domingo (27).

Para votar, acesse os links:

Rei



https://pollie.app/8pzze

Rainha



https://pollie.app/dz1en

Veja os concorrentes: