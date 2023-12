Parada da Diversidade reúne várias pessoas em Apucarana neste domingo

A 5ª edição da Parada da Diversidade do Vale do Ivaí reuniu muitas pessoas na tarde deste domingo (3) na Avenida Curitiba, em Apucarana, no norte do Paraná, para celebrar a vida das comunidades, LGBTQIAPN+, PCDs, mulheres e pessoas negras, destacando a diversidade de corpos e identidades.

A parada teve início às 12h e percorreu diversas ruas da cidade, encerrando o trajeto no Centro de Esportes Lagoão. No local, a Secretaria da Mulher de Apucarana disponibilizou 15 tendas para a exposição de trabalhos de mulheres artesãs e empreendedoras locais. Além disso, ocorreram shows de diversos artistas.

O evento conta com o apoio da Comissão Permanente de Direitos Humanos do Governo do Paraná e da Secretaria de Justiça do Estado do Paraná.

