Parada da Diversidade deve atrair mais de 5 mil pessoas neste domingo

Parada está marcada para as 12h no cruzamento da Avenida Curitiba com a Rua Rio de Janeiro, no centro da Cidade

A Parada da Diversidade do Vale do Ivaí entra em sua 5º edição em 2023 e será realizada neste domingo, dia 3 de dezembro, na Avenida Curitiba, no centro de Apucarana, no Paraná. A organização espera receber mais de 5 mil pessoas durante todo o percurso, desde apucaranenses até caravanas que virão de todas as cidades do Vale do Ivaí. O evento recebe apoio da Comissão Permanente de Direitos Humanos do Governo do Paraná e da Secretaria de Justiça do Estado do Paraná. Todas as informações sobre o evento estão no site oficial: https://bit.ly/paradavale.

A Parada vai iniciar às 12h e vai sair do encontro da Av. Curitiba com a Rua Rio de Janeiro, no início da avenida. O percurso será por toda a avenida Curitiba, passando pela praça da central da Catedral e concluindo o trajeto no Centro de Esportes Lagoão, onde a Secretaria da Mulher de Apucarana vai disponibilizar 15 tendas para a exposição de trabalhos de mulheres artesãs e empreendedoras de Apucarana.

Idealizadora da Parada da Diversidade do Vale do Ivaí desde a primeira edição, a ativista Renata Borges destaca que será a oportunidade de jogar luz sobre grupos que são esquecidos na construção das nossas cidades. “Nosso propósito com o movimento é lembrar que a diversidade também faz parte da sociedade, não só nós da comunidade LGBTQIAPN+, mas também pessoas com deficiência, negros, e tantas outros grupos que são esquecidos”, comenta Renata.

Nas redes sociais a campanha de amabilidade já começou. Este ano a Parada da Diversidade vem lembrar que todas as pessoas LGBTQIAPN+ têm mães e pais e que ainda que não seja a totalidade grande parte deles apoiam e respeitam seus filhos por serem exatamente do jeito que são. Na página do Instagram, @paradadadiversidadevaledoivai, estão sendo postados vídeos e outros conteúdos sobre o tema.

A organização da Parada da Diversidade do Vale do Ivaí lembra que será distribuída água, ofertada pelo Governo do Estado, para redução de danos de hidratação. Para a realização do evento a organização conta com diversos apoios como do Conselho Tutelar, Polícia Militar e Defensoria Pública, Secretaria Municipal de Saúde de Apucarana, Secretaria Municipal da Mulher de Apucarana a nível municipal. E a nível estadual conta com o apoio do Comitê LGBTI e Coordenação de Direitos Humanos do Estado do Paraná da Secretaria de Justiça e Comissão Permanente de Direitos Humanos do Governo do Paraná.

Além do apoio de patrocinadores como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sindicato dos Seção Sindical dos Docentes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (SINDUTFPR-PR), Sindicato dos bancários de Apucarana e região (SEEB) e também da lanchonete Tiratotaurus e Ana Com Doçura.

