Parabólica digital: Apucarana e Arapongas têm 11,5 mil beneficiados

São 6 mil kits previstos em Apucarana e 5,5 mil em Arapongas, segundo a Siga Antenado, empresa responsável em fazer essas trocas

Onze mil e quinhentas famílias de Apucarana e Arapongas já podem fazer o agendamento para a instalação gratuita da nova parabólica digital em suas residências em substituição à antena parabólica tradicional. São 6 mil kits previstos em Apucarana e 5,5 mil em Arapongas, segundo a Siga Antenado, instituição responsável em fazer essas trocas.



Para conseguir o kit gratuito com a nova parabólica digital, é preciso, no entanto, atender alguns requisitos: ser inscrito em programas sociais do Governo Federal e ter na residência uma parabólica tradicional instalada e funcionando. Para obter informações, tirar dúvidas ou fazer o agendamento, os interessados devem ligar para o número 0800 729 2404 ou acessar o endereço eletrônico da Siga Antenado https://sigaantenado.com.br/ e inserir o CPF ou NIS.

Na região Norte do Paraná, 50 mil famílias serão beneficiadas. Londrina é a cidade com maior número de famílias atendidas, com 27 mil kits. Além de Apucarana (6 mil) e Arapongas (5,5 mil), as parabólicas digitais vão beneficiar mais 5 mil famílias em Cambé, 3 mil em Rolândia, 2 mil em Ibiporã e 615 em Tamarana.

A mudança é necessária para que a tecnologia 5G possa ser ativada com todo o seu potencial. Como a tecnologia vai operar na mesma frequência da parabólica tradicional (Banda C), a população que utiliza esse serviço para receber sinal de TV aberta deverá substituir seus equipamentos pelos que operam em outra faixa, a Banda Ku.

O presidente da Siga Antenado, Leandro Guerra, destaca os benefícios da nova antena. “A nova parabólica digital oferece melhor qualidade de imagem e de som, programação regional e vai continuar sendo gratuita, como sempre foi”, afirma. “É muito importante que as pessoas procurem nossos canais de atendimento o quanto antes para saber se têm direito ao kit gratuito”.

As famílias que utilizam sistemas de transmissão para assistir televisão, como antena digital espinha de peixe (instalada no alto da casa), antena digital interna e TV por assinatura, mesmo que beneficiárias de programas sociais, não estão enquadradas nas exigências para conseguir o equipamento e a instalação gratuita.

A Siga Antenado é uma instituição não governamental criada por determinação da Anatel. Sem fins lucrativos, a entidade é a responsável por apoiar a população de menor renda durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).

SEGUNDA ETAPA



Esta é a segunda etapa no processo de instalação de sinal digital. Em 2018, uma outra instituição sem fins lucrativos - a Seja Digital - previa a distribuição de 17,3 mil kits em Apucarana, com antena, conversor com controle remoto e cabos. Os beneficiados precisavam buscar os equipamentos e providenciar a instalação. Naquela oportunidade, o objetivo era substituir o sinal analógico pelo digital. Na atual etapa, ocorre a substituição das antenas parabólicas convencionais.

