Para que serve a vitamina B12 e saiba quando fazer a reposição

Cansaço persistente, fraqueza e formigamento nas mãos ou nos pés estão entre os sinais que podem levar à investigação de deficiência de vitamina B12. Também chamada de cobalamina, a vitamina participa da produção de glóbulos vermelhos e de DNA e é necessária para o funcionamento do sistema nervoso.



A deficiência pode provocar palidez, dificuldade de concentração, alterações de memória e problemas de equilíbrio. Os sintomas também aparecem em outras condições, por isso a avaliação leva em conta o histórico de saúde e os resultados dos exames. Alterações neurológicas podem surgir mesmo em pessoas sem anemia.

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A reposição da vitamina B12 é comum. A morte de uma mulher dois dias após tomar uma injeção de reposição é investigada em Apucarana e gerou preocupação. O TNonline conversou com uma médica, que assinalou que não há relatos na literatura de morte súbita após uma suposta alta dosagem sem o registro inicial de intoxicação. Segundo a Polícia Civil, o exame de necropsia vai indicar a causa da morte da mulher, que tinha 52 anos e morava na Vila Reis.

Mulher morre dois dias após tomar injeção de vitamina B12 em Apucarana; morte será investigada



Onde encontrar vitamina B12?

Carnes, peixes, frutos do mar, ovos, leite e derivados são fontes de vitamina B12. Quem segue uma dieta vegana pode obter o nutriente de alimentos fortificados, como alguns cereais, ou de suplementos. Durante a amamentação, a ingestão adequada merece atenção porque a deficiência materna também pode afetar o bebê.

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Por que a vitamina B12 pode baixar?

A deficiência pode surgir quando a alimentação fornece pouca B12 ou quando o organismo tem dificuldade de absorvê-la. Gastrite autoimune, doença celíaca e algumas cirurgias no estômago ou no intestino estão entre as possíveis causas. O uso prolongado de certos medicamentos, como a metformina, também pode aumentar o risco.

Quais são os sintomas?

Além de cansaço e fraqueza, a deficiência pode causar palidez, inflamação na língua, dificuldade de concentração, alterações de memória e problemas de equilíbrio. Em alguns casos, a alteração aparece no exame de sangue antes de surgirem sintomas. Sinais neurológicos, como dormência e formigamento, podem ocorrer mesmo em pessoas sem anemia.

Como é feito o diagnóstico?

A investigação costuma começar com a dosagem de vitamina B12 no sangue. O hemograma ajuda a identificar anemia. Se a dosagem inicial deixar dúvidas e houver sintomas, o médico pode solicitar um exame de ácido metilmalônico. Quando há suspeita de gastrite autoimune, a pesquisa de anticorpos contra o fator intrínseco pode ajudar a esclarecer a causa. Os resultados são avaliados em conjunto com os sintomas e o histórico de saúde.

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Quando é preciso repor a vitamina?

A reposição pode ser feita por via oral ou por injeções intramusculares. A escolha depende da causa da deficiência, dos sintomas e da capacidade de absorção do organismo. Quando a causa é irreversível, como na gastrite autoimune, a reposição pode ser necessária por toda a vida. Quem já usa suplementos deve informar o profissional de saúde, pois eles podem alterar o resultado da dosagem no sangue.

Com informações da Agência Einsteinf