Para provas de ciclismo, três pontos serão interditados em Apucarana

A Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana comunica a todos os moradores que nos dias 5, 6 e 7 de agosto (sábado, domingo e segunda-feira), será realizada a modalidade de ciclismo pela fase final da 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps). Portanto, a Avenida Pinho Araucária no Jardim Cidade Alta, a Praça Rui Barbosa e, também no entorno do Lago Jaboti serão interditadas em virtude da competição estadual.

Neste sábado (05), acontecerá a prova de velocidade, havendo o fechamento da Avenida Pinho Araucária e das ruas próximas das 12h30 com término previsto para as 18 horas. No domingo (06), será disputada a competição de estrada na Praça Rui Barbosa. Com isso, as ruas serão interditadas no entorno da praça também das 12h30 às 18 horas.

Já na segunda-feira (07), ocorrerá à prova por pontos no entorno do Lago Jaboti. Em virtude da realização da competição de ciclismo as ruas nas proximidades do local serão fechadas às 7 horas com término previsto para as 12 horas. Todas as competições da modalidade serão nas categorias masculina e feminina, com a presença de alunos/atletas de 12 a 14 anos de idade.

A 69ª edição dos Jeps é realizada pela Prefeitura de Apucarana e Governo do Estado, por meio das secretarias de Estado da Educação e Esporte.

