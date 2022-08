Para passar mais tempo com o filho, militar entra para a reserva

Da Redação

Sem dúvida a paternidade é capaz de mudar a vida e a rotina de um homem. Pensando em passar mais tempo com o filho de 8 anos e aproveitar a fase de criança do garoto, o tenente-coronel Marcelo Flávio Lourival Pires, 47 anos, resolveu que em setembro deste ano entraria para a reserva.

Com 30 anos de carreira no Exército, Marcelo quer acompanhar mais de perto o crescimento do filho Lucas, de Apucarana. "Estava morando há dois anos em São Paulo e percebi que chegou a hora de estar mais perto dele e curtir mais momentos perto da minha família", explica.

Sem participar há alguns anos das apresentações do filho na escola, Marcelo, que retornaria para São Paulo na última segunda-feira (8), decidiu trocar a passagem para o próximo dia 15, para poder estar presente na apresentação de Dia dos Pais da escola de Lucas, em Apucarana.

"Em tantos anos de carreira, ele que é super 'caxias' nunca ficaria tanto tempo sem trabalhar, mas avisou ao chefe que precisava estar presente. Foi emocionante ver a alegria do Lucas ao receber a notícia. Ele já estava conformado que o pai não iria à apresentação", conta a esposa de Marcelo, a nutricionista Natália Brandão. Lucas também comemora a volta do pai para a Cidade Alta. "Muito bom ter meu pai por perto. Estou muito feliz".

