Para Junior da Femac, 2023 foi ano desafiador para a gestão municipal

Em entrevista para o TNOnline, o prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), faz uma avaliação das ações de governo executadas em 2023. Também comenta sobre os 80 anos de emancipação política e administrativa do município, comemorados no dia 28 de janeiro de 2024.

continua após publicidade

Para Junior da Femac, este foi um ano desafiador para a gestão pública municipal, tendo em vista o País estar sob o comando de um novo governo federal, assim como em relação ao Estado que, embora continue com o mesmo governador, é um novo governo com mudanças na equipe, o que é natural.

Ele cita ainda como outros fatores que influenciaram na gestão pública a guerra entre Rússia e Ucrânia, que ainda continua, e a guerra entre Israel e Ramás. “Tudo isso mexe nos preços das coisas mundo afora. E Apucarana é uma grande cidade do Paraná que está envolvida em tudo isso. Desta forma foi um ano muito desafiador por este lado, mas com muito planejamento e muita gestão conseguimos chegar ao final do ano com todos os salários em dia, com as contas em dia e, graças a Deus, com dinheiro em caixa para começar o ano e fazer mais obras”, afirma.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Junior da Femac está entre os prefeitos com melhor avaliação no PR

Mesmo nessas circunstâncias, Junior da Femac assegura que foi possível realizar muitas obras e projetos em Apucarana no decorrer de 2023. No total, segundo ele, são 91 obras somente neste ano. E se fizer um balanço de junho de 2019 para cá, são mais de 500.

Entre as principais obras em execução ou já executadas, o prefeito cita a duplicação do trecho da extensão da BR-376, na saída para Curitiba; o Hospital de Apucarana, que está com 50% da obra executada; a reforma e revitalização da Praça 28 de Janeiro; o recape asfáltico da rodovia Pirapó/Caixa de São Pedro; e a iluminação de Led, que já chegou ao Núcleo João Paulo e Jardim Catuaí e a todos os distritos.

continua após publicidade

“Na área do urbanismo, nós chegamos ao final do ano sendo a quarta melhor cidade do Paraná e 16ª do Brasil contando todas as capitais. E o que é urbanismo? É iluminação pública, trânsito, asfalto, calçada, áreas de convívio, parques e praças, tudo isso é o urbanismo da cidade”, observa.

Junior da Femac faz questão de destacar o que considera orgulho de Apucarana, que é o setor educacional. “Apucarana chega aos 80 anos sendo referência para todo o Brasil na Educação. É uma alegria grande ver nossas crianças despontando como umas das melhores no ensino da língua portuguesa, na matemática, na olimpíada brasileira de astronomia. Quando a gente fala que temos a melhor educação, nós estamos falando que as nossas crianças têm o melhor rendimento na língua portuguesa de todo o Sul do Brasil, com nota 89. O melhor rendimento em matemática de todo o Sul do Brasil, com nota 90, se não me engano”.

Município gera empregos e renda

O prefeito Junior da Femac destaca também o crescimento da economia do município nos setores de indústria, comércio, gastronomia, empreendedorismo, economia solidária, agricultura, serviços e turismo.

continua após publicidade

“Apucarana chega ao final do ano sendo uma das cidades com maior empregabilidade do Paraná. Apucarana está há quase dois anos com pleno emprego. Quem quer trabalhar em Apucarana tem vaga, seja na agência do trabalhador, seja empreendendo. É possível você levar dinheiro para casa através do seu trabalho”, avalia.

Na área de saúde, o prefeito cita entre os principais pontos, além da construção do novo hospital, o atendimento às gestantes que, segundo ele, é o melhor do Paraná; e o campo da vacinação, com o município dobrando a média do Paraná e do Brasil.

continua após publicidade

Na festa dos 80 anos de Apucarana, Junior da Femac adianta que um dos shows será com o grupo Raça Negra, e outros ainda para confirmar. Também haverá a Corrida 28 de Janeiro, celebrações religiosas, inaugurações e eventos culturais, como o lançamento das obras literárias dos apucaranenses Fernando Klein e Rogério Carnasciali.

“Quem chegou em Apucarana com 10 anos de idade, hoje está com 90 e viu a cidade crescer. Podemos olhar para cada um dos pioneiros e pioneiras e dizer que estamos cuidando da nossa cidade e vamos avançar mais ainda”, garante.

Assista:

TnOnline TV

Siga o TNOnline no Google News