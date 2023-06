Para escapar de abordagem, homem engole cocaína e vai parar na UPA

Um homem de 19 anos precisou de atendimento médico depois de engolir dois invólucros de cocaína, durante uma abordagem em Apucarana, na noite desta sexta-feira. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que acionou a Polícia Militar (PM).

De acordo com o boletim de ocorrências, os policiais foram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e conversaram com o médico plantonista que apresentou o paciente. O homem relatou que é usuário de drogas, e que nesta data foi realizada uma abordagem policial em seu estabelecimento comercial, no momento em que ele tinha dois invólucros de cocaína no bolso. Com medo de ser pego, acabou ingerindo a droga, sendo em seguida encaminhado para atendimento médico.

Segundo a polícia, devido ao tempo decorrido da ingestão até o fechamento deste boletim, não foi possível verificar resquícios da droga, sendo então as partes orientadas.

Segundo a secretaria de Saúde do município, após a saída dos policiais, o paciente fugiu do local, por essa razão, não foi possível saber detalhes sobre seu atual estado de saúde.

