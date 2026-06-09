Para-choque leva equipes da Guarda Municipal a carro envolvido em atropelamento de casal em Apucarana

A Guarda Civil Municipal de Apucarana, em um trabalho conjunto com a Guarda de Arapongas, localizou na noite desta terça-feira (9) o veículo GM Astra preto envolvido em um acidente que deixou um casal ferido no Parque Industrial Norte, em Apucarana. O automóvel foi encontrado em uma residência no distrito de Aricanduva, guardado na garagem do suposto motorista que provocou a colisão e fugiu sem prestar socorro. O suspeito não estava no imóvel no momento da abordagem.

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Durante as diligências, as equipes descobriram que o veículo ainda estava registrado no nome de outra pessoa, que mora próxima ao suposto motorista. A investigação apontou que os dois haviam feito um negócio informal trocando os automóveis, mas a transferência de propriedade ainda não havia sido oficializada no sistema de trânsito. A identificação inicial só foi possível porque, com a força do impacto no momento do acidente, o para-choque com a placa do Astra ficou caído no local.

Com essas informações, os agentes de segurança chegaram até o proprietário legal do carro. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Arapongas para ser apresentado ao delegado de plantão e prestar os devidos esclarecimentos sobre a negociação do bem. A partir de agora, o caso fica a cargo da Polícia Civil, que trabalha para localizar o verdadeiro condutor e autor do atropelamento.

Acidente

O acidente que originou as buscas aconteceu no início da noite na Avenida Zilda Seixas Amaral, em frente à empresa Hidraflux. O GM Astra atingiu uma motocicleta Honda CG Titan ocupada por dois jovens. As vítimas, uma mulher de 18 anos e um homem de 19 anos, foram prontamente atendidas pelas equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O condutor da moto sofreu uma contusão em um dos membros inferiores, enquanto a passageira também precisou de cuidados médicos devido à queda. Ambos foram estabilizados no local e encaminhados para o Hospital da Providência.