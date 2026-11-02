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DOM ROMEU

"Paquera" de vizinho termina em briga generalizada em Apucarana

Moradores que tentaram separar a confusão acabaram entrando no meio das agressões

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Autor Ao perceberem a briga, outros moradores que moram em frente ao local tentaram intervir - Foto: Reprodução

Uma suposta importunação gerou uma confusão generalizada no Núcleo Habitacional Dom Romeu, em Apucarana, no início da noite deste domingo (1º). A Polícia Militar foi acionada para conter a briga, que começou entre vizinhos e acabou envolvendo outras pessoas.

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De acordo com o registro policial, a confusão teve início quando um morador de 26 anos acusou um vizinho de ter mexido com sua esposa, de 21 anos. Como consequência, o marido, seu amigo e o vizinho iniciaram uma troca de agressões físicas.

Ao perceberem a briga, outros moradores que moram em frente ao local tentaram intervir para separar os envolvidos. No entanto, a tentativa de acalmar os ânimos não funcionou e os vizinhos que tentavam ajudar acabaram entrando na confusão, transformando a rua em palco para uma briga generalizada.

Quando a equipe policial chegou ao local, o vizinho não estava mais no local. A equipe conversou com as pessoas que permaneceram na rua, mas ninguém manifestou interesse em registrar uma queixa formal sobre o caso naquele momento. Todos foram orientados pelos policiais e liberados.

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Apucarana briga generalizada conflito entre vizinhos importunação Núcleo Habitacional Dom Romeu POLICIA MILITAR
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