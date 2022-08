Papo TN conta a história do pai que virou Homem-Aranha; assista

Da Redação

Neste domingo (14), Dia dos Pais, o Papo Tn conta com a participação de Evandro Noel, o Homem-Aranha do bem. A vida dele mudou após o tratamento de câncer da...

Uma história emocionante com final feliz: o Papo TN deste domingo conta como o paizão Evandro Noel se tornou o “Homem-Aranha do bem” por amor a filha Manuela.

Neste episódio ele conta como o câncer da pequena Manu, de 5 anos, mudou completamente a vida da família de Arapongas e despertou no pai, Evandro, o desejo de aliviar o sofrimento de crianças, que, assim como a filha dele, precisam passar por longos e invasivos tratamentos para combater a doença.

fonte: TNonline O araponguense Evandro Noel se tornou o "Homem-Aranha do bem" por amor a filha Manuela

Durante o processo de tratamento da Manuela, em Curitiba, Evandro se transformou no super-pai-herói “homem aranha do bem”, arrecadando brinquedos e entregando na ala pediátrica de hospitais de toda a região. Agora, com o fim da quimioterapia da filha e o retorno dela para casa, Evandro garante que o trabalho de super-herói continua.

Assista a entrevista completa:

