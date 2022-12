Papai Noel visita o Hospital da Providência Materno Infantil

Da Redação

A comemoração ao natal foi realizada pelo voluntário Gerson Stocco, que deixou a barba branca crescer para dar vida ao bom velhinho

Os pacientes da pediatria do Hospital da Providência Materno Infantil receberam a visita do Papai Noel que realizou entrega de doces e brinquedos. A comemoração ao natal foi realizada pelo voluntário Gerson Stocco, que deixou a barba branca crescer para dar vida ao bom velhinho.

A ação que este ano teve os presentes arrecadados em colaboração do SESC, faz parte do Programa Graminha, desenvolvido durante a Campanha da Fraternidade da Igreja Católica em 2015 e tem como intuito levar alegria, sorrisos e companhia aos pacientes e acompanhantes no Hospital da Providência Materno Infantil.

A visita resultou em alegria para os pacientes internados. “É mais que gratificante ver que algo simples, mas que faço de coração, faz a diferença para os pacientes”, comenta o voluntário Gerson Stocco.

