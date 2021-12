Da Redação

Papai Noel tem data marcada para chegar em Apucarana

A chegada do Papai Noel, em Apucarana, já tem data marcada para acontecer. O Bom Velhinho estará na cidade no dia 8 de dezembro, uma quarta-feira, às 20 horas, durante apresentação especial no platô, localizado na Praça Rui Barbosa, da Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

"Vamos preparar tudo com muito carinho para a população de Apucarana e região. A decoração está atrasada por conta da empresa que ficou responsável, mas a chegada do Papai Noel está marcada. Esperamos toda a população para esta data tão especial", confirma Maria Agar Vieira Borba Ferreira, secretária da Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana.