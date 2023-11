Papai Noel é recebido por diversas famílias no Shopping Centronorte

Ainda é novembro, mas o clima natalino já está presente em Apucarana. Essa quinta-feira (23) foi o dia da chegada do Papai Noel no Shopping Centronorte, e o que não faltou foram abraços no Bom Velhinho. Diversas famílias estiveram presentes para recebê-lo e ainda prestigiaram a apresentação do coral Sonory.

A presidente Associação dos Lojistas do Shopping, Claudia Gouveia, ressalta que ele estará no shopping todos os dias até a véspera de Natal. "Ele vai estar até o dia 24 de dezembro aqui das 14h às 20h, de segunda a sábado. Nos domingos, das 13h às 19h", informou.

Como todos os anos, o evento realizado pelo shopping carrega um tema. E dessa vez não foi diferente. "Esse ano aproveitamos o lançamento do filme 'A Fantástica Fábrica de Chocolate' e trouxemos a ideia do doce, que traz alegria às pessoas", afirmou Claudia sobre o evento, que recebeu o nome de "Natal Fantástico".

Dessa vez o Papai Noel ficará no térreo, mas também irá andar pelo shopping. Conforme o estabelecimento, uma outra novidade é que as pessoas poderão chegar perto da árvore de Natal para tirar fotos, o que não poderia acontecer das outras vezes por conta de a decoração estar suspensa em uma estrutura.

Além dos eventos relacionados diretamente com o Papai Noel, o Centronorte também irá realizar algumas promoções para os clientes. “Tem a promoção do ‘Comprou Levou’. Toda compra que a pessoa fizer, ela vai descer no ponto de troca e vai ganhar um chocolate, que ela vai abrir e vai ter o brinde na hora. Vão ter os vales brindes e tem voucher de desconto nas lojas também”, disse.

