Papai Noel chega no shopping de Apucarana; assista

Da Redação

O Papai Noel chegou no Shopping CentroNorte de Apucarana. O momento foi marcado por grande emoção e alegria. Muitas pessoas, famílias inteiras, acompanharam a chegada do Bom Velhinho. Assista:

o Papai Noel ficará no piso térreo do shopping durante o mês de novembro, de segunda a sexta, das 16 às 20 horas, e aos domingos, das 14 às 18 horas. Já a chegada do Papai Noel, de Apucarana, está marcada para o dia 4 de dezembro, um sábado, às 20 horas. Como de costume, será na Praça Rui Barbosa, da Catedral Nossa Senhora de Lourdes. "Estamos trabalhando para esse momento especial. Em breve, teremos mais informações", acrescenta Maria Agar Vieira Borba Ferreira, secretária Municipal de Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana.