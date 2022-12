Papai Noel chega no Espaço das Feiras em Apucarana nesta segunda

Da Redação

O Papai Noel chegará no Espaço das Feiras, em Apucarana, na noite desta segunda-feira (12). A partir das 20h, o bom velhinho vai receber as crianças com balas e ainda haverá cama elástica gratuita para a garotada.



A chegada do Papai Noel marca o início da feira gastronômica Natalina, com a participação da Feira da Lua e da Feira da Economia Solidária, com atendimento das 18h até às 23h

A feira Natalina vai funcionar desta segunda (12), até sexta-feira (23/12), com atendimento no sábado e domingo (17,18) no Espaço das Feiras, localizado na Rua Talita Bresolin, no centro da cidade.

Além de muitas opções gastronômicas e bebidas também haverá feira de artesanatos. O Espaço das Feiras recebeu decoração natalina especial, com uma grande árvore próximo do letreiro #Apucarana.

O espaço conta com banheiros e segurança.

