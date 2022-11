Papai Noel chega nesta quarta-feira (30) em Apucarana

Da Redação

Ao som de clássicos natalinos interpretados pela Banda Municipal Maestro João Florindo da Silva, e apoio do balé aéreo do Circo Tangará, o bom velhinho Papai Noel chega nesta quarta-feira (30) a Apucarana para abrir oficialmente a programação do “Natal é vida que nasce”. Um dos momentos mais aguardados, especialmente pelas crianças, a solenidade onde o visitante receberá oficialmente as chaves da cidade das mãos do prefeito Júnior da Femac, tem início às 20 horas, no platô da Praça Rui Barbosa.

Segundo o prefeito, após dois anos de pandemia, “onde a magia natalina e as confraternizações em famílias estiveram limitadas, neste ano a prefeitura trabalhou para propiciar um Natal encantador, sobretudo para as crianças”.

“Se fizermos com que os olhos delas brilhem, estaremos atingindo o nosso objetivo número um, que é possibilitar que gostem de morar em Apucarana, que tenham no coração amor pela cidade. Além disto, por intermédio de uma ampla decoração natalina, dos bairros para o centro, fomentamos a economia local e a geração de mais empregos, atraindo ainda mais consumidores de Apucarana e Vale do Ivaí”, diz o prefeito Júnior da Femac, pedindo que as famílias apucaranenses levem as crianças à recepção do bom velhinho. “Será uma chegada marcante”, adianta.

Além do eixo central, a administração municipal investiu em ornamentação de ruas em diversos bairros e distritos. “A Praça Rui Barbosa está belíssima, pronta para a recepção do Papai Noel. Tem túnel iluminado, árvore dos desejos, balão dos sonhos, caixa de presente natalina, carruagem e renas, adornos de estrelas em toda sua extensão. Um ambiente encantador, que neste Natal estendemos a praticamente todas as regiões de Apucarana”, disse o prefeito Júnior da Femac.

Além da praça que abriga a Catedral Nossa Senhora de Lourdes, os ornamentos natalinos também foram instalados no Parque Municipal Jaboti, no Espaço das Feiras, na Praça Interventor Manoel Ribas (Praça do Redondo), trechos das ruas Osvaldo Cruz, Osório Ribas de Paula, Rio Branco, Ponta Grossa, Avenida Curitiba, rotatórias, distritos de Vila Reis, Pirapó, Caixa de São Pedro e Correia de Freitas.

“A cidade está emoldurada, fazendo com que todos que aqui estiverem ou passarem neste mês de dezembro, sintam que é Natal”, acentua o prefeito Júnior da Femac, lembrando que até o dia 23 de dezembro a Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur) comanda uma diversificada agenda, gratuita e diária, de apresentações artísticas e culturais. A programação pode ser acompanhada na rede social https://www.facebook.com/culturaturismoap.

