Papai Noel chega em Apucarana no próximo sábado, dia 11

A prefeitura de Apucarana confirmou, nesta segunda-feira (06), a chegada do Papai Noel neste sábado, dia 11 de dezembro, às 20h30, na Praça Rui Barbosa. Anteriormente havia uma expectativa de que a chegada ocorresse na quarta-feira, dia 08, porém, tudo está preparado para o próximo sábado.

Ainda de acordo com a prefeitura, a chegada do Papai Noel contará com um Concerto Natalino apresentado pela Banda Municipal Maestro João Florindo da Silva, no Platô da Praça, além da inauguração oficial das luzes de Natal da cidade e da casinha do Papai Noel.

Comércio tem horário especial

O comércio de Apucarana vai trabalhar em horário especial durante dezembro e comecinho de janeiro por conta do Natal e Ano-Novo. Neste ano, as lojas passam a atender em horário especial, das 9 às 22 horas, a partir do dia 9 de dezembro, uma quinta-feira, e segue até o dia 23 de dezembro.

Nos sábados, 4, 11 e 18 de dezembro, as lojas ficam abertas das 9 à s 18 horas. No domingo, dia 19, último domingo antes do Natal, as lojas abrem das 9 às 18 horas. Já na véspera do Natal, dia 24, o horário será das 9 às 18 horas.

No dia 25, Natal, o comércio estará fechado, retornando o atendimento normal na segunda-feira, dia 27 de dezembro, das 9 às 18 horas. Já no dia 31, véspera de Ano-Novo, as lojas vão fechar às 17 horas. Na volta do Ano-novo, dia 3 de janeiro, uma segunda-feira, o comércio volta a atender normalmente.